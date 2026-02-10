Zvědavý pes se zasekl v betonové rouře, ven mu s vypětím sil pomohli hasiči

  9:32,  aktualizováno  9:32
Dobrý konec měl pondělní zásah profesionálních a dobrovolných hasičů v Kroměříži. Nešťastná žena, která volala na tísňovou linku, postrádala pejska. Ten u pole zalezl do betonové roury a bez pomoci se nemohl dostat ven.
Hasiči vyprostili pejska, který u pole v Kroměříži zalezl do betonového potrubí...
Hasiči vyprostili pejska, který u pole v Kroměříži zalezl do betonového potrubí a nemohl se dostat ven. (10.2.2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že pes je uvězněný v betonovém potrubí přibližně 15 metrů od vstupu.

„Panovalo podezření, že se do úzkého prostoru vydal za liškou, která ho mohla zaujmout svou stopou,“ popsala tisková mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči po rychlém vyhodnocení situace rozhodli o postupu zásahu. V následujících minutách pomocí lopat vykopali sondážní otvor, kde lokalizovali betonové potrubí.

„Práce byla fyzicky náročná, ale o chvíli později přišel okamžik úlevy. Hasiči vytáhli psa do bezpečí a předali ho šťastné majitelce. Pejsek byl bez viditelných známek zranění, plný energie a radosti. Zda se do roury vrhl za liškou, nebo jen podlehl své zvědavosti, zůstane nejspíš tajemstvím,“ doplnila Javoříková.

Na závěr zásahu hasiči výkop pečlivě zahrnuli hlínou.

