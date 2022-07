Muž přiměl dívky k tvorbě pornografických snímků, vyvázl s podmínkou

S dívkami, z nichž některým ještě nebylo ani 15 let navazoval styky přes sociální síť a následně od nich loudil nahé snímky a videa a instruoval je, jaké sexuální praktiky mu mají předvádět.

Obviněný byl trestně stíhán za zločin sexuálního nátlaku, přečin ohrožování výchovy dítěte, šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, účast na pornografickém představení a svádění k pohlavnímu styku. Za tyto skutky mu hrozilo pět až dvanáct let vězení, se stání zástupkyní se však dohodl na mírnějším, podmíněném trestu.

Muž činnost provozoval v letech 2017 až 2020. Využíval k tomu profil se smyšleným jménem Jirka Novotný. „V rámci navázané komunikace s poškozenými po nich následně požadoval vytvoření jejich fotografií, videí nebo videochatů s obnaženými těly. Naváděl je k tomu, jak se mají na fotografiích či ve videu chovat a jak se mají stylizovat,“ upřesnila státní zástupkyně Renata Bártková.

Po navázání kontaktu postupoval Krajíček v mnoha případech podobně. Dívky například nabádal, aby si do úst, přirození či análního otvoru zasouvaly prsty, hřeben, vibrátor či další předměty. Nutil je, aby mu posílaly videa, kde masturbují a jinak se sexuálně uspokojují. Usiloval také o společnou videokomunikaci, při které budou dívky plnit jeho přání.

Sám jim posílal fotografie ztopořených penisů a pornografická videa. V jednom případě dokonce zaslal jedné z dívek video, které předtím vyloudil na jiné ze svých obětí. „Některým sliboval poskytnutí odměn ve formě mobilního telefonu, kreditu, peněz,“ zmínila státní zástupkyně.

Krajíček jim rovněž nabízel i elektroniku a šperky, lákal je také na osobní setkání. To ale nebylo jeho cílem a nikdy k němu nedošlo. „Některé poškozené mu vyhověli, jiné nevyhověly,“ řekla Bártková.

Některým z poškozených vulgárně nadával, jedné dívce vyhrožoval, že jí dá pár facek, jiné, že pokud mu videa nepošle, skončí v dětském domově. Fotky a videa, které obdržel, uchovával na svém profilu a v mobilním telefonu. Když mu dívky odmítaly posílat další, vyhrožoval, že je zveřejní. „Poškozeným to bylo nepříjemné, měly strach ze zveřejnění,“ uvedla u soudu státní zástupkyně.

Agresor žije s přítelkyní u rodičů

„Sám nevím, byl to momentální zkrat,“ odpověděl Krajíček na otázku soudce, proč dívkám vyhrožoval. „Nic z toho jsem ale neudělal a nechtěl udělat,“ dodal. Jeho požadavky na dívky prý vyplynuly ze vzájemné komunikace. Své jednání zdůvodnil nudou a vlastní hloupostí. „Komunikace nebyla cílená jen na to, co se mi dává za vinu, neuvědomil jsem si, že tím mohu někomu ublížit. Kolikrát jsem nevěděl ani skutečný věk,“ pověděl.

Krajíček rovněž zmínil, že má pět let přítelkyni, s níž bydlí u rodičů. O jeho jednání se dozvěděla. „Napřed to bylo hrozné, ale nakonec jsme to přešli. Vím, že to asi už nikdy nebude takové, jako dřív,“ řekl.

Podle státní zástupkyně hrálo při dohodě o výši trestu roli také to, že obviněný byl dosud netrestaný, podle svého zaměstnavatele má dobrou pracovní morálku a ke svým činům se doznal. Odborné vyšetření u něj nezjistilo žádnou sexuální deviaci.

Mimo podmíněného trestu má Krajíček zákaz písemně a elektronicky komunikovat s osobami mladšími osmnácti let a má zaplatit v pěti splátkách zaplatit 150 tisíc korun. Před soudem uvedl, že mu tyto peníze pomohou uhradit rodiče, kterým to následně bude splácet.

Soudce Pavel Dvorský několikrát zdůraznil, že navržený trest mu přijde velmi mírný, ale v rámci dohodě o vině a trestu jej akceptuje. „Je to na samé hranici toho, o čem byl soud ochoten uvažovat,“ prohlásil Dvorský. „Važte si té možnosti s ohledem na vstřícný přístup paní státní zástupkyně. Pokud by o této věci rozhodoval soud, skončil byste ve vězení,“ upozornil soudce s tím, že při porušení zákazu nebo nesplácení určené částky už nebude vůči odsouzenému žádná benevolence.