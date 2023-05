Ve Zlíně opravují parkování u náměstí Míru, řidiči musí být ve střehu

Radnice jimi chce dosáhnout toho, aby se přibližně čtvrtina stání v délce zhruba 25 metrů vyhradila pro zásobování zdejších provozoven. Podle toho budou i patřičně označena. Dříve se totiž stávalo, že tyto vozy musely stát na hlavní cestě a brzdily provoz, neboť místa pro parkování byla obsazená.

„Hlavní smysl je, abychom zde vymezili místa pro vozy zásobování. Aby se nestávalo, že by neměly kde zastavit, a potom tam blokovaly jízdní pruh,“ zmínil radní přes dopravu Václav Kovář. „Abychom to mohli lépe kontrolovat, budou tam parkovací automaty a do budoucna asi i kamerový systém.“

Nové stání bude od hlavní cesty odděleno obrubníkem a odlišeno použitým materiálem i mírným vyvýšením nad úroveň vozovky. Vizuální odlišení stání od hlavní cesty požadovalo jako její správce Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vymezená stání pro zásobování se budou týkat prodejen od střední k pravé části při pohledu od náměstí. Pro levou až střední část město vyhradí místa na nedalekém parkovišti pod kostelem.

„Doufám, že nová opatření zlepší dopravní situaci v tomto frekventovaném úseku,“ věří Kovář.

Stavební úpravy začaly i s dopravními omezeními v první polovině dubna a trvat mají do konce května. Radnice s nimi chtěla začít už dříve, čekala ovšem na to, až bude hotová přestavba nedalekého tržiště Pod Kaštany. Kvůli tomu byla posunuta zastávka městské hromadné dopravy blíže k náměstí, což by mohlo na cestě, po níž denně projede kolem 30 tisíc lidí, způsobit větší potíže než dnes. Rekonstrukce tržiště skončila před koncem loňského roku.

Město chce do budoucna řešit parkování v centru pomocí zavedení modrých zón. Plánuje i výstavbu záchytných parkovišť u příjezdů do Zlína, kde by měli řidiči nechat auto a pokračovat dál veřejnou dopravou, případně na kole.