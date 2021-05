Parkovací věže ve Zlíně narazily, lidé je na Jižních Svazích nechtějí

Lidem se nelíbí jejich nevhodné umístění. „Chápeme, že na sídlištích jsou parkovací místa potřeba, ale tohle řešení by mělo negativní vliv na životní prostředí a kvalitu bydlení v lokalitě,“ uvedl za petiční výbor Vít Kolmačka.

„Problematická je i hluková zátěž, kterou by zařízení vyvolalo zejména ráno a večer. Dnes jde o klidovou část sídliště, kudy se chodí pěšky,“ dodal s tím, že při srovnání s ostatními lokalitami Jižních Svahů by vznikla dopravně extrémně zatížená zóna.

Velkokapacitní parkovací věže mají mít kapacitu 92 míst. Auta by v nich parkovala nad sebou a na zem se dostávala pomocí automatických výtahů. Podobná řešení fungují v zahraničí a začínají se dostávat také do Česka.

Projekt chystá realitní kancelář Remach spolu se soukromým investorem, zatím to však vypadá, že se nic stavět nebude. „Jednání s investorem se neustále prodlužuje, podle mě je projekt u konce. Ve stávající podobě to je zřejmě nereálné,“ konstatoval Roman Musil, realitní makléř Remachu.

Celý problém zřejmě vyřeší zlínská radnice, která zvažuje, že zmíněný pozemek koupí. Vyšel by ji na zhruba tři miliony korun. Město už si nechalo udělat znalecký posudek, který potvrdil, že je to běžná cena. „Scelili bychom tak pás pozemků, který v jeho sousedství vlastníme,“ vysvětlil primátor Jiří Korec.

Magistrát by na místě zatím nic nestavěl, do budoucna ovšem nevylučuje, že by zde parkovací místa vzniknout mohla. „Určitě ale nepůjde o žádné věže, spíše bychom parkování rozprostřeli do větší plochy. To je ale jen předběžný nápad,“ dodal Korec.

Parkovací věže budovali loni před koncem roku v Brně.

VIDEO: V Brně zaparkují lidé auta v páternosteru na štítě domu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu