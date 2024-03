U zlínské polikliniky chce město parkovací dům, stavěl by ho soukromník

Radní vyhlásili soutěž na vznik parkovacího domu, která potrvá do 3. dubna. Klíčovou podmínkou je, aby měl minimálně dvě podlaží a kapacitu alespoň čtyřicet míst – s tím, že polovina musí sloužit veřejnosti.

„Předmětem zakázky je snaha města Zlína o zvýšení kapacity parkování v této lokalitě,“ předestřel náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. „Jelikož zde ale město nemá žádnou komerční nemovitost, vypsali jsme soutěž na stavbu parkovacího domu a dáváme možnost zastavět městský pozemek. Pokud se někdo přihlásí, mělo by v oblasti dojít k navýšení parkovacích stání,“ doplnil.

Situace s parkováním v nejbližším okolí je velmi špatná, což mnoha lidem vadí, protože tam stojí mimo jiné poliklinika a další budovy s lékařskými ordinacemi. Město podle Čížka nemá v popisu práce zajišťovat parkování soukromým subjektům, ale současně chápe potřeby pacientů, kteří sem přijíždějí a někde zaparkovat musí. „Nevyřeší to situaci, ale určitě ji to pomůže zlepšit,“ zmínil.

Proto město chce, aby byla alespoň půlka stání pro veřejnost. A pokud bude ta druhá vyhrazená abonentům, i tak by to podle Čížka mohlo několik parkovacích míst v okolí uvolnit.

Výsledky soutěže by měly být známé na konci dubna. Pak bude zřejmé, jak velká budova na dnešní travnaté ploše vyroste. Město si samo prověřovalo, co by bylo nejvhodnější, a vyšlo mu, že dvoupatrový parkovací dům. Zjišťovalo si také situaci, jestli by měli investoři o jeho výstavbu zájem. A několik se jich po zveřejnění záměru v rámci předtržních konzultací ozvalo.

Cena parkovného by měla odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. Takže když dnes stojí na nedalekém městském parkovišti u Březnické ulice první hodina dvacet korun, tady by to nemělo být sto.

Město také chce, aby dům vyrostl co nejdříve. Kromě ceny tak bude v soutěži hodnotit i to, jak rychle hodlá zájemce svůj záměr uskutečnit.