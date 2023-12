Baťovy hodinky musely do trezoru kvůli vlhku a zimě. Vrátí se zase na jaře

Památník je totiž jen velký skleník bez izolace, takže klimatické podmínky mají velký vliv na to, jak je uvnitř.

„Jedna věc je zima a druhá vlhkost. Budeme se snažit problém vyřešit tak, aby nás okolní podmínky a počasí tolik nelimitovaly,“ nastínila náměstkyně primátora Martina Hladíková. Zdůraznila, že zachování švýcarských hodinek Movado v bezvadném stavu pro příští generace je prvotním zájmem města i Nadace Tomáše Bati.

„Proto jsme se znalci definovali ve výpůjční smlouvě klimatické podmínky, ve kterých je vhodné exponát vystavovat. Konkrétně jsou to teploty od 5 do 40 stupňů Celsia,“ upřesnila Hladíková.

Teplota v některých dnech už klesla pod 5 stupňů, proto musely hodinky do trezoru Nadace Tomáše Bati. Tam budou zřejmě až do jara, než se trvaleji oteplí.

Podle Hladíkové je podstatné, aby bylo nalezeno takové řešení, které nebude mít vliv na divácký vjem z hodinek. „Chceme, aby pohled na hodinky zůstal čistý a příjemný. Technici by měli něco vymyslet, aby nás to už příští zimu neomezovalo,“ věří Hladíková.

Autorem speciální vitríny pro hodinky i celé přestavby Památníku Tomáše Bati je architekt Petr Všetečka, s nímž chce město začít jednat o tom, jak by se dala situace technicky vyřešit tak, aby mohly být hodinky vystaveny celoročně.

Podle něho ale stoprocentní řešení neexistuje. „Všechna technická opatření, která bychom mohli udělat, jsou omezena teplotami nad nulou. Navíc by byla technicky velmi náročná. Ověřovali jsme to, když jsme vitrínu chystali. Věděli jsme, že tam toto omezení bude, a myslím si, že bude i nadále,“ nastínil Všetečka.

Jednou z možností je, že se celý památník začne vytápět, což by ovšem bylo velmi nákladné, navíc by rozvody ublížily čistému interiéru. To by udělala i větší vitrína s agregátem, který uvnitř udržuje přiměřenou vlhkost i teplotu. Ale dokáže to jen při okolních teplotách 5 až 10 stupňů, při mrazech už ne.

„Technologii, která by byla stoprocentní, nikdo nemá. Přemístit hodinky na zimu je to nejmenší,“ konstatoval Všetečka. Hodinky jsou mimořádné i v tom, že je na nich čas, kdy Baťa v Otrokovicích zahynul. Bylo to před šestou ráno. Nejprve je zdědila Baťova manželka Marie a poté přešly do vlastnictví potomků. Před čtyřmi lety je vnučka Tomáše Bati Rosemarie Blyth Baťová věnovala nadaci s tím, že by měly být u letadla.

„Měla jsem možnost dotknout se mnoha předmětů, které patřily dědečkovi. Třeba psacího stolu, spony na kravatu nebo slavného notesu. Ale z nějakého důvodu pro něj nebylo nic více osobního než hodinky,“ dodala Blyth Baťová.