Čeští turisté zůstali památkám věrní. Teď jsou ale správci v nejistotě

Ti však nezklamali a návštěvnost památek v regionu tak nabrala vzrůstající tendenci. „Úspěšnost letošní sezony ovlivnili především čeští návštěvníci, kteří památkám zůstali věrní,“ přiblížila mluvčí kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Dagmar Šnajdarová.

„U méně známých památkových objektů byla návštěvnost optimální i přes mírný nárůst cen, ke kterému musel NPÚ začátkem roku přistoupit vzhledem ke zvýšeným mandatorním výdajům za elektřinu a další služby.“

Kroměřížský NPÚ spravuje hrad Buchlov, Květnou zahradu v Kroměříži a zámky v Buchlovicích a Vizovicích. Dohromady na tato místa zavítalo skoro 224 tisíc lidí. Nárůst oproti minulém roku je jen necelých 2 500. Na druhou stranu, v předcovidovém roce 2019 sem přijelo 371 tisíc návštěvníků, tehdy však památkáři ještě spravovali i Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který už nyní přešel pod církev.

I tak jde o pozitivní trend. Navíc Květná zahrada a buchlovický zámek se dostaly do top 10 nejnavštěvovanějších památkových objektů v Česku.

A na prohlídku Arcibiskupského zámku v Kroměříži v hlavní sezoně dorazilo 63 tisíc lidí, což je dokonce o 20 tisíc víc než loni. Podle ředitele Správy zámku Jiřího Uhlíře hrálo roli, že se podařilo zpřístupnit části zámku, které se ještě loni opravovaly. „Jednalo se o restaurovaný letní byt nebo znovuotevření zámecké obrazárny,“ zmínil.

Arcibiskupský zámek navíc patřil k památkám, které letos nezdražily. „Zachování výše vstupného i rozšíření nabídky návštěvnických tras vedlo k prozatím nejúspěšnější návštěvnické sezoně,“ potěšilo Uhlíře.

Kroměříž ovládla hollywoodská hvězda

Osvědčila se také lákadla v podobě velkých kulturních událostí. V Kroměříži se představila hollywoodská hvězda John Malkovich či primabalerína Natália Osipová.

V nabídce zážitkových akcí chtějí pokračovat i příští rok, kdy slaví výročí 350 let od pořízení zámecké obrazové sbírky a 25 let od zápisu na seznam UNESCO. Na konec května tak chystají slavnostní koncert u příležitosti otevření Sněmovního sálu, který uvede Symfonii č. 3 ‚Eroica‘ L. van Beethovena v podání Concentus Musicus Wien pod dirigentským řízením Tomáše Netopila. Postupně budou odhalovat další velké události.

K velmi dobré sezoně má našlápnuto i rožnovský skanzen. Zavítalo tam přes 300 tisíc lidí. Vysokou návštěvnost měl také vánoční jarmark o druhém prosincovém víkendu. „Je to klíčová akce sezony,“ uvedl ředitel muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Zahraničních turistů přijelo méně

Nárůst oproti loňsku tak bude značný, byť absolutního rekordu ve skanzenu nedosáhnou.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm.

„Přitom už loni jsme měli skvělou letní sezonu. Možná i lepší než letošní, protože tentokrát nám jako naschvál několik největších akcí propršelo,“ poznamenal ředitel Ondruš. Podle něj letos ve skanzenu zafungovaly některé prvky, které si vyzkoušeli během pandemie. „Menší akce, hledačky, vyprávění pohádek, hudební programy. Lidé si to oblíbili a my jsme to zachovali v nabídce,“ popsal.

Obecným trendem je zároveň úbytek zahraničních hostů, zřejmě v souvislosti s doznívající pandemií či válkou na Ukrajině. „Přes léto jsme vítali hosty z Evropy i USA, ale počty neznáme. Chystáme průzkum v souvislosti s novou strategií, abychom věděli, jak k zahraničním turistům přistoupit,“ řekl Ondruš.

I památky musejí začít šetřit

Rekordní návštěvnost výstav (22 tisíc) letos zaznamenali na holešovském zámku. „Důvodem je především skutečnost, že se produkce zámku rozhodla prodloužit sezonu o několik měsíců a vsadila na skutečné pecky, jako byly české korunovační klenoty nebo výstava panenek,“ uvedla mluvčí holešovského Městského kulturní střediska Dana Podhajská.

Na zřícenině hradu Lukov loni zlomili návštěvnický rekord. „Letos nám to zatím vychází podobně,“ naznačil šéf tamějšího hradního spolku Jiří Holík. Nejúspěšnější akcí byl Den stromů, který se konal po dvouleté pauze.

Památky však teď straší extrémní nárůst cen energií. Někde se to projeví na omezení zimního programu, jinde mírně zvednou vstupné či nachystají úsporná energetická opatření. Většina provozovatelů bude situaci teprve vyhodnocovat.

„Není to tak, že bychom začali šetřit náhle, ale samozřejmě mnohonásobné zvýšení cen energií je znát,“ uvědomuje si Ondruš.

Ve skanzenu proto během zimy některé menší akce přesunou z Janíkovy stodoly, aby tam nemuseli celou dobu svítit.