Fabriku na pryž nechceme. Otrokovice se žalobou postavily státu

Město ale tento krok požaduje, aby bylo prokázáno, že podnik nebude škodit okolí. „Podávali jsme na Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí ministra životního prostředí, který nám zamítl, že by záměr měl jít do velkého řízení EIA,“ potvrdila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Ministerstvo už v prvním stupni posuzování uvedlo, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Otrokovice proti tomu podaly rozklad, který ministr odmítl. Teď podaly žalobu. „Udělali jsme to, protože nemáme jiné možnosti. Doufáme, že uspějeme,“ věří Večerková.

Podle ní je jen v rámci velkého řízení EIA možné zjistit, jaké může mít provoz podniku dopady na okolí. Městu vadí 30 metrů vysoký komín a obává se i toho, že závod může být zdrojem požáru, neboť v něm budou skladovány chemikálie. Budou se v něm zpracovávat a skladovat pryžové směsi, přibližně 2 500 tun za rok. Přitom se bude používat kaučuk, saze, vulkanizační činidla či oleje.

Investorem je belgická společnost Wobo NV, která působí ve zlínském továrním areálu, z něhož se ale bude muset stěhovat, a koupila si pozemky v otrokovickém průmyslovém areálu Dezy. Podle Milana Skopalíka, který investora zastupuje a jehož firma B–Projekting je hlavním projektantem, výrobna ohrožovat okolí nebude.

„Jsme v průmyslové zóně, splnili jsme všechny podmínky, na všech úrovních, i rozklad ministerstva životního prostředí nám dal za pravdu. Město nemá žádný argument. Jen takový, že to tam paní starostka nechce. Přitom je všechno v pořádku,“ je přesvědčený Skopalík. Upozornil, že na eliminaci zápachu bude použitá studená plazma, která je velmi účinná. „Je to nejlepší technologie, lepší na světě není,“ tvrdí Skopalík.

Zmínil, že v první fázi firma zpracujeme zhruba tisíc tun materiálu za rok, zatímco v nedaleké pneumatikárně Continental Barum to je 700 tisíc tun, možná i více. „Takže jeho vliv je mnohonásobně vyšší. Ale tím se nikdo nezabývá,“ řekl Skopalík.

I tak vedení Otrokovic trvá na svém. „Jde nám jenom o to, aby to projednali v řízení EIA, i když mají všechno doložené. Vůči nám všem, kdo v Otrokovicích žijeme, by to bylo férové,“ je přesvědčená starostka.

Pokud město u soudu neuspěje, nebude mít jinou možnost než se vyjádřit během územního a stavebního řízení. A vzhledem k tomu, že žaloba nemá odkladný účinek, B-projekting může pokračovat v přípravě. Příští rok v červnu by podle Skopalíka mohlo být vydáno stavební povolení. Vzápětí by se začalo stavět a rok nato by bylo hotovo.