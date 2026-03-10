V Otrokovicích hoří sklad plastů. Hasiči zvýšili stupeň poplachu na třetí

  11:06,  aktualizováno  12:06
Už čtrnáct jednotek hasičů likviduje požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Pod zastřešením zde hoří balíky s materiálem od společnosti Remaq. Hasiči zvýšili stupeň požárního poplachu na třetí a velitel povolal další jednotky s cisternami. Vedení města radí zavřít okna a nevětrat. Policie evakuuje desítky zaměstnanců okolních firem.

Krátce po desáté hodině dopolední přijalo operační středisko hasičů oznámení o požáru v areálu společnosti Toma v Otrokovicích.

„Plameny zasáhly zastřešený venkovní sklad, ve kterém jsou uskladněny balíky s materiálem zdejší firmy. Požár doprovází hustý černý dým, který je viditelný i z širšího okolí,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem. (10. března 2026)
V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem. (10. března 2026)
V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem. Černý kouř je vidět i ze Zlína. (10. března 2026)
V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem. (10.3.2026)
V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem. (10. března 2026)
7 fotografií

Tmavý sloup kouře lidé vidí z velké dálky, dokonce také z některých částí Zlína. V diskusi na sociálních sítích se objevily i informace o hustém dýmu viditelném z 25 kilometrů vzdálených Nedakonic nebo Uherského Brodu.

„Z důvodu rozsáhlého požáru ve výrobním areálu v Otrokovicích probíhá evakuace desítek zaměstnanců okolních firem. Do areálu navíc přijíždí další vozidla zasahujících složek IZS. Dbejte zvýšené opatrnosti na příjezdových komunikacích do Otrokovic,“ upozornila na sociální síti X Policie ČR.

Podle mluvčí police Moniky Kozumplíkové se událost obešla bez zranění.

Zasahuje už 14 jednotek hasičů

K požáru nejdříve vyjelo osm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, později se připojilo dalších šest. Hasiči aktuálně provádějí intenzivní hasební práce a snaží se dostat požár pod kontrolu. Radnice v Otrokovicích upozornila občany, aby zavřeli okna a nevětrali.

„Vítr aktuálně fouká směrem na Tlumačov. Proto doporučení k omezení větrání platí pro obyvatele i této oblasti,“ upozornila mluvčí hasičů.

Objekt, ve kterém požár vznikl, má od společnosti Toma pronajatý firma Remaq. „Je to přístřešek skladu plastů. Je to jejich uzavřený areál, nemáme s tím nic společného, pouze jim to pronajímáme, provozují si to sami,“ upřesnil vedoucí odboru správy majetku firmy Toma Jan Řehořek.

„Jsou tam pytle s regranulátem, vyrábějí plastové granule, které prodávají výrobcům pro vstřikování plastů. V areálu Remaq nikdo není,“ doplnil. Okolní provozy v areálu podle Řehořka ohroženy nejsou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autoři: , ,