Oprava cesty v Malenovicích způsobila problémy v centru Zlína i Otrokovic

9:02

Silničáři v pondělí začali opravovat hlavní cestu z Otrokovic do Zlína. V Malenovicích uzavřeli dva jízdní pruhy. Provoz převedli do protisměru, kde byl jeden pruh volný pro každý směr. Ačkoliv se čekalo, že v Malenovicích nastanou velké komplikace, bylo to trochu jinak.