Zlín chce řídit dopravní podnik, kde má většinu. Otrokovice změnu odmítají

Jednatelů ubude, ušetří se peníze Zlín i Otrokovice se shodují alespoň v tom, že by se měl snížit počet členů rady jednatelů Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice, a to ze současných osmi členů (4 jsou ze Zlína, 3 z Otrokovic, plus ředitel dopravního podniku) například na tři. Tím by se ušetřily peníze, byť ne zásadní, neboť člen rady bere 11 tisíc korun měsíčně, a rozhodování by mohlo být flexibilnější. „Nemáme s tím žádný problém, jde spíše o politické funkce,“ souhlasí starostka Otrokovic Hana Večerková.

„Je to na diskusi, ale tři jednatelé podle mě bohatě stačí,“ je přesvědčený zlínský primátor Jiří Korec. „Vzniknou finanční úspory, i když ne zásadní. Externí firma nám v auditu potvrdila, že rozhodování rady jednatelů bude při nižším počtu lidí efektivnější,“ doplnil.

Klíčové slovo v dopravním podniku má valná hromada, kterou tvoří v současné době Korec a Večerková, tedy primátor Zlína a starostka Otrokovic.

„Snížení počtu jednatelů se nebráním. Nicméně toto by mělo vzejit z jednání valné hromady po předchozím projednání ve Zlíně a v Otrokovicích. Jelikož jednatelé pobírají spíše symbolické částky, nemělo by to mít na hospodaření zásadní vliv,“ poznamenal zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

Dopravní podnik má ještě dozorčí radu (po 2 z obou měst).