Výroba kečupů v Uherském Hradišti končí, majitel uzavře areál Otmy

Podnik založil bývalý legionář Podnikat s konzervami zkoušel už v USA, kam zamířil ve 20. letech minulého století po návratu z působení v legiích během první světové války. Byla to pro něj velká škola, dobře si zapamatoval chyby a omyly, jichž se při tom dopustil.

Druhý pokus už Otakaru Machálkovi (1893–1967) vyšel a v létě roku 1938 se rozhodl otevřít v Mařaticích továrnu na výrobu kvašených okurek a zelí. Dostala název Otma, podle prvních písmen jeho křestního jména a příjmení. „Výrobky jsou známy svou výbornou jakostí a jsou všude žádány. Firma také vyváží, hlavně do Itálie, Rakouska, Rumunska, jakož i severských států Finska a Norska,“ uvedl regionální tisk v roce 1947. Machálek měl za sebou nevšední životní příběh. Pocházel z rodiny uherskohradišťského pekaře a měl třináct sourozenců. Na vojně se dostal do Ruska, coby legionář na východní frontě nuceně procestoval Sibiř a zpět na Moravu se dostal přes Čínu, Japonsko, Kanadu a USA až po více než sedmi letech. Doma se pustil do obchodování se smíšeným zbožím a do nakládání okurek a zelí. Objížděl trhy a nakupoval zeleninu od tetiček a babiček. V mařatické továrně pak prodával to, co si lidé do té doby dělali doma sami. Ke kysaným okurkám a zelí přidal marmelády, ovocné šťávy nebo povidla. Po znárodnění komunisté v roce 1950 Machálka zatkli a ve zinscenovaném procesu odsoudili na čtyři roky vězení. Propuštěn byl v 61 letech ve špatném zdravotním stavu. O dvanáct let později zemřel, v roce 1968 byl rehabilitován. Po revoluci se firma dostala zpět do rukou Machálkovy rodiny a v roce 1999 se stala součástí skupiny Hamé. která pod značku Otma zařadila výrobky prémiové kvality. Skupinu Hamé v roce 2008 prodal podnikatel Leoš Novotný islandské společnosti Nordic Partners, od roku 2015 je majitelem norská společnost Orkla.