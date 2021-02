V kraji se chystají opravy řady silnic, řidiče čekají dopravní komplikace

Silničáři na jaře začnou opravovat a rozšiřovat část průtahu Kunovicemi i frekventovanou křižovatku, která leží na stejné hlavní cestě I/55 v sousedním Uherském Hradišti. Obě akce způsobí značné dopravní komplikace, řidiče může těšit jen to, že ne současně.

„Je to koordinované. Až skončí oprava v Hradišti, tak se pustíme do výraznějších zásahů do dopravy v Kunovicích,“ ujistil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

S výměnou povrchu na křižovatce cesty I/55 s ulicemi Všehrdova a Sokolovská, která slouží jako jeden z příjezdů do města ve směru od Zlína, silničáři začnou v polovině dubna a skončí na konci května.

Na průtahu zůstane jeden volný jízdní pruh v každém směru. V ulicích Všehrdova a Sokolská se míra omezení zatím řeší.

„Pokud na nich bude úplná uzávěra, tak jen o víkendech, s tím, že by to bylo většinou na půl dne,“ nastínil Chudárek.

Na křižovatku naváže průjezd sousedními Kunovicemi, který silničáři opraví a rozšíří v úseku od podjezdu po křižovatku v centru. V některých částech, kde je dvoupruh, vznikne čtyřpruh. Přibude odbočovací pruh na nadjezd, což by mělo ulevit přetížené křižovatce pod ním.

Upraví se i parkování. „Bude tam bezpečnější a organizovanější podélné stání,“ upřesnil Chudárek.

Průjezd Kunovicemi bude rychlejší, ale až v příštím roce

Práce potrvají až do příštího roku. Díky této investici, na níž se podílí také město, bude průjezd městem plynulejší.

„Mělo by to urychlit průjezd Kunovicemi, protože se zkapacitní křižovatka a dojde k rozšíření jízdních pruhů ve směru na sever ze současného jednoho na dva. Auta se také rychleji dostanou na nadjezd,“ řekl starosta Kunovic Pavel Vardan.

„Ve městě by se potom neměly tvořit dlouhé kolony jako dnes,“ zdůraznil.

Pokud jde o dopravní omezení, měl by zůstat volný jeden pruh v každém směru. Když zůstane volný jeden pro oba směry, budou provoz řídit semafory, v dopravních špičkách policie. Objízdné trasy ještě nejsou stanovené.

Od dubna do června se má opravovat také hlavní tah I/50 z Brna ke slovenské hranici, který vede rovněž přes Kunovice a Uherské Hradiště. Konkrétně půjde o úsek dlouhý čtyři kilometry u Starého Hrozenkova i přímo v obci. A v plánu je také pár zásahů v průjezdu Buchlovskými kopci.

Místní si poradí, přespolní uváznou v kolonách

Řidiči musejí počítat s omezeními i při výměně povrchu u tří okružních křižovatek ve Valašském Meziříčí. Silničáři půlku křižovatky vždy uzavřou a jezdit se bude po její druhé polovině a provoz budou řídit semafory.

„Dopravní komplikace nastanou, práce bychom ale měli stihnout během dubna. Doufám, že nám to dovolí počasí,“ řekl Chudárek.

Na to bude navazovat oprava více než kilometru dlouhého úseku přilehlé Rožnovské ulice. Uzavřený bude vždy jeden pruh a provoz na druhém budou řídit semafory, případně policie.

„Ani zde se nevyhneme dopravním komplikacím, zejména v ranních a odpoledních špičkách,“ tuší Chudárek.

„Nepodařilo se vymyslet objízdnou trasu, takže se určitě budou tvořit kolony, jde o velký silniční tah směrem na Slovensko. Místní to budou umět objet jinudy, mimoměstští ale pojedou po hlavní cestě,“ obává se starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Opravy v Rožnově by měly skončit do rekreační sezony

V seznamu oprav silnic I. tříd je taktéž pokračující hlavní tah z Valašského Meziříčí do Vsetína dál na jih. Konkrétně jeho část na okraji Vsetína (Ohrada-Ústí), včetně sjezdů. Celkem se tam opraví více než dva kilometry vozovky. Začít se má v dubnu, skončit v červnu.

Na jaře silničáři zahájí úpravy stejné cesty v Horní Lidči, kde půjde o větší zásah, který potrvá do zimy.

„Musíme vyměnit nefunkční kanalizaci, jsou tam podmáčené objekty, budeme kopat do spodních vrstev vozovky,“ předestřel Chudárek. Doprava bude svedena do jednoho pruhu, na němž budou provoz řídit semafory.

Další větší investicí je dokončení rekonstrukce silničního průtahu Rožnovem pod Radhoštěm, silničářům zbývá dodělat zhruba jeho třetinu, tedy kolem 1,5 kilometru. Začnou na jaře, jakmile jim to počasí dovolí.

„Chceme, aby byla doprava bez omezení na rekreační sezonu, kdy je Rožnov hojně navštěvovaný,“ dodal Chudárek.