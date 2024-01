Dopravní rok 2024 bude náročný, silničáři rozkopou hlavní průtah Zlínem

Stane se tak zřejmě během letních prázdnin, přičemž termín ještě není definitivní. Režim omezení bude ale podobný jako loni, když silničáři opravovali hlavní tah v opačném směru. Ten má dva, místy tři jízdní pruhy.

„Jeden jízdní pruh byl průjezdný a dva se opravovaly současně. Pak byly dva průjezdné, jeden se opravoval,“ upřesnil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Součástí výměny povrchu bude i ulice Osvoboditelů v úseku mezi křižovatkami pod divadlem a pod Kolektivním domem. „To nebude pro řidiče moc příjemné, ale budeme to dělat spíše během prodlouženého víkendu,“ nastínil Chudárek. „Celkově by to mělo být o něco lepší než loni, ale nechci nic slibovat. Jde o centrum Zlína a jeho hlavní silniční tepnu,“ zdůraznil.

Když se částečně uzavřel hlavní tah loni, tvořily se kolony dlouhé i pár kilometrů. Navíc byla z navazující Březnické ulice kvůli její rekonstrukci jenom jednosměrka. Podle Chudárka to ale bylo spíše plus, protože řidiči po ní nemohli přijíždět do města a napojovat se na hlavní tah.

Chudárek říká, že oprava centrální zlínské silniční tepny je nezbytná, protože jsou v asfaltu síťové trhliny a vyjeté koleje, což může být nebezpečné pro řidiče i chodce.

Kdy práce začnou, řeší silničáři s městem, krajem i dopravním podnikem. Uvítali by, kdyby to bylo během letních prázdnin, kdy je slabší provoz.

„Logiku dává dělat úpravy o prázdninách. Ale vše se rozhodne až podle přehledové mapy všech investičních akcí,“ podotkl náměstek primátora Michal Čížek, který má v kompetenci dopravu. „Za město chystáme scénář, který obsáhne všechny známé investiční akce v území, a snažíme se předat ‚noty‘ všem zúčastněným. Je pak na nich, jak tento scénář naplní,“ doplnil.

Silničáři budou letos rekonstruovat také druhou polovinu výpadovky na Otrokovice, v úseku od obchodního areálu Centro v Malenovicích po dálniční obchvat. Loni na podzim zhruba v tomto rozsahu opravili jízdní pruhy ve směru do Zlína, tento rok se pustí do těch, jež vedou opačně. Zřejmě v květnu nebo červnu. To opět způsobí řidičům velké zdržení.

Chudárek slibuje, že ještě letos na podzim, nebo až v roce 2025 přijde na řadu část hlavního tahu v Prštném a Loukách. V plánu je také jeho úsek od křižovatky pod divadlem směrem na Vizovice. Tam se ještě uvidí, jestli se neopraví jen dva krajní pruhy v obou směrech, které jsou více poškozené od kamionů. Napoví diagnostika stavu. A potom by to mělo být na několik let vše. „Pak od nás bude v centru Zlína na deset let pokoj,“ vzkázal motoristům Chudárek.

Cesta se bude opravovat i v Malenovicích

Řidiči ale budou muset letos počítat ještě s dalšími omezeními, i když ne tak zásadními. Zatímco ŘSD se stará o silnice I. tříd, krajští silničáři o ty nižších. Pustí se do plošné opravy povrchu průjezdu Kudlovem, spíše jeho spodní části, a navazujícího úseku do Zlína. Tato cesta sloužila půl roku jako objížďka, kdy byla z Březnické ulice jednosměrka. I to se na jejím stavu podepsalo. „Nerozbilo se to ale jen kvůli ní, jsou tam dlouhodobé problémy s výtluky,“ poznamenal šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Během oprav bude zřejmě volný jeden jízdní pruh a provoz budou v místě řídit semafory. „Ten, kdo nebude chtít stát na červenou, využije možná trasu přes Březnickou ulici. Bude to akce na tři čtyři týdny. Domlouváme se ještě, kdy přesně ji budeme dělat,“ zmínil Malý.

Od jara do podzimu může trvat oprava Švermovy ulice v Malenovicích. A to v úseku dlouhém zhruba 400 metrů za kruhovou křižovatkou směrem k hradu. Tato cesta slouží i jako příjezd do Zlína od Salaše. „Lidé, kteří jezdili přes Salaš do Malenovic, budou možná využívat Březnickou ulici. Bude to naopak jako letos, kdy se doprava ztrácela bočními cestami,“ naznačil Malý.

Stavební práce potrvají asi půl roku, protože kromě výměny asfaltu, o což se postarají silničáři, bude město vyměňovat kanalizaci a budovat nové obrubníky i chodníky.

V rozpočtu města se počítá i s dalšími investicemi, které budou mít dopad na dopravu. Jde o rekonstrukci Vavrečkovy ulice, která protíná baťovský areál, také Dolní ulice, jež stoupá ze Štefánikovy ulice na Lesní čtvrť. Mezi položkami je i most přes Kudlovský potok u přehrady, včetně lávky na hrázi, po níž vede frekventovaná Štefánikova ulice. Provoz na ní by byl v případě stavebních prací omezen zřejmě do jednoho jízdního pruhu, což by vyvolalo další dopravní komplikace. I tuto rekonstrukci je třeba ještě termínově skloubit s dalšími v centru města, aby řidiči případně neměli blokované objízdné trasy.