Opravy silnic v centru Zlína pomalu finišují, uzavírky možná skončí i dřív

Opět to způsobí dopravní komplikace, které řidiči zažívají už od 10. července, kdy začala úprava hlavního tahu v úseku od křižovatky do Antonínovy ulice na příjezdu do centra.

„Je zajímavé, že jsou dny, kdy jsou velké zácpy, a jsou dny, kdy je to v ten samý čas úplně v pohodě. Je to nevyzpytatelné. Nepřišli jsme na to, jestli to má nějakou logiku a řád,“ podivil se Karel Chudárek, šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem opravy.

Zmíněná část patří k nejvytíženějším cestám ve Zlíně, denně po ní projede přes 30 tisíc aut. Řidiči už ale přišli na to, že mohou v Prštném přejet řeku Dřevnici a pokračovat na sídliště Jižní Svahy, čímž se centru vyhnou. Pokud do něho ve směru od sídliště zamíří, lze odbočit do Vodní ulice, kde se během tohoto pondělí začaly tvořit kolony.

„Vodní ulice a Benešovo nábřeží budou více obsazené,“ upozornil Chudárek.

Silničáři zatím dodržují termínový harmonogram. A mají dokonce mírnou časovou rezervu, takže by mohli skončit dříve než v sobotu 12. srpna, jak plánovali na začátku.

Během příštího týdne budou kvůli stavebním pracím zastávky MHD v daném úseku provizorní a mírně posunuté. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice na nich nebude garantovat přestupy, protože zde nebude tolik místa, aby na sebe autobusy a trolejbusy mohly čekat.

Vozy hromadné dopravy během opravy hlavní cesty ve Zlíně nabíraly místy téměř hodinové zpoždění. Řediteli dopravního podniku Josefu Kocháňovi se zároveň nelíbí, že silničáři během posledního víkendu nepracovali.

„Vozovku mohli frézovat přes víkend, ale dělají to teď v dopravní špičce. Vadí mi to, protože tím ochromí střed Zlína,“ reagoval Kocháň.