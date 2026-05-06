Projekt skateparku nabobtnal, bude stát téměř 70 milionů. Šance na nižší cenu padla

Město napodruhé vysoutěžilo firmu, která práce provede za 57 milionů korun bez DPH, což je celkem 69 milionů korun. A příští týden se pustí do práce. V pondělí 11. května si převezme staveniště.
Radnice už záměr nenazývá Skatepark Bartoška ale Sportpark Bartoška. Jeho součástí jsou i dvě víceúčelová hřiště pro míčové sporty, jedno parkourové a objekt se zázemím, na němž bude tribuna.
Udělají se i chodníky a osvětlení, promění se celý prostor. Své místo zde najdou příznivci skateboardingu, koloběžkáři, jezdci na BMX kolech nebo inline bruslaři.
Vedení města právě pestřejší škálou nabídky vysvětluje cenu za úpravu areálu na dvou tisících metrech čtverečních. „Nové sportoviště se zázemím jako celek bylo navrženo pro využití volného času celými rodinami a pro všechny věkové kategorie,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO).
Koalice o to pod jeho vedením usilovala od začátku volebního období v roce 2022. „Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby to bylo levnější, ale trh je už nějak nastavený a na všech stavbách vidíme, že práce jsou dražší, protože jsou vyšší náklady.“
Město vypsalo dvě soutěže na dodavatele. V první jedna firma nabídla výrazně nižší cenu, ale nebyla schopna doručit potřebné kvalifikace. Druhá nabídla částku 60 milionů bez DPH, ale třetí v pořadí její nabídku rozporovala.
Město pak soutěž zrušilo a vypsalo novou, v níž si stanovilo finanční strop 60 milionů korun bez DPH. Přihlásil se jen jeden zájemce. „I kdybychom měli přestřelenou cenu, stavební firmy se snaží získat zakázky, takže dávají nabídky, které odpovídají realitě,“ poznamenal Korec.
Zlín chystá skatepark za 70 milionů. Cena je příliš vysoká, namítá opozice
Podle opozice je částka 70 milionů příliš vysoká na to, že má město v současnosti omezené finanční možnosti a jde o opravu a rozšíření skateparku. Navíc ho čekají další velké investice.
„Je otázka, jestli měl být záměr při současném stavu financí města řešený v tak velkém rozsahu. A jestli to pro město bude přínosné,“ reagoval opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN). „Myslím si, že je to zbytečně velká částka, která je najednou vynaložená na jednu věc. Možná nemusel být požadavek tak velký a rozsáhlý.“
Město buduje i další hřiště
Opozice považovala za vhodnější investovat do více menších sportovišť než do jednoho velkého. „Výstavba nového sportoviště je určitě pro zdejší mládež přínosem, ale výše investice do jednoho skateparku nám přijde neúměrná,“ podotkl zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Chápeme, že projekt nezahrnuje pouze skatepark, ale přesto bychom peníze raději investovali do více menších skateparků v různých lokalitách města.“
Vančura zmínil, že když je jeden centrální, tak se k němu mohou děti z jiných částí města složitě dostávat. Korec uvedl, že město má v plánu například opravu skateparku v Kozlově žlebu na Jižních Svazích.
„Uvažujeme o tom, jak doplňovat hrací prvky pro náctileté i mladší děti, aby mohly trávit čas venku a neobtěžovali občany,“ naznačil zlínský primátor.
Město v současné době buduje velké dětské hřiště na Vysoké mezi za 40 milionů korun. Podle primátora by do skateparku v Bartošově čtvrti neinvestovalo tolik, pokud by na to nemělo. Upozornil, že samotný skatepark vyjde na 17 milionů korun, což považuje za přiměřenou částku.
„Nejsme takoví blázni, abychom opravili skatepark za 70 milionů korun,“ tvrdí Korec. „Byla chyba, že jsme nechali stejný název projektu, ačkoliv se změnil jeho rozsah.“
Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina
Původní návrh vzešel z projektu Tvoříme Zlín, kde občané navrhují změny, jež by městu prospěly. Počítal jen s lehkou rekonstrukcí. Město pak záměr rozšířilo a stál necelých 40 milionů korun. Finální verze je ještě velkorysejší.
„V rámci projektu Tvoříme Zlín byla myšlenka na modernizaci skateparku, ale my jsme v této lokalitě od začátku chtěli víc než jen prostou výměnu překážek. Naším cílem byl komplexní a funkční prostor,“ sdělila náměstkyně primátora Jana Bazelová (ANO).
„Proto nová podoba celého areálu vznikala za úzké pomoci všech budoucích uživatelů, tedy zástupců skateboardingu, koloběžek i BMX,“ upřesnila.
Pro skateboardisty z celého regionu
Nový skatepark bude mít takové parametry, aby mohl vytvořit zázemí pro celou zdejší komunitu milovníků skateboardu. Má mít přesah i do dalších částí regionu, budou se tam moci pořádat soutěže.
Pokud jde o sousední města, skateparky tam mají výrazně levnější než ve Zlíně. V Uherském Hradišti vznikl za devět milionů korun, v Otrokovicích za necelých sedm milionů, v Kroměříži zhruba za tři.
Ve Valašském Meziříčí plánují náklady vyšší. Odhadovaná cena připravovaného skateparku je 25 milionů korun, stejně jako ve Zlíně i tam půjde o větší volnočasový areál.
Město to mohlo pojmout střízlivěji, říká iniciátor
Původní návrh na proměnu skateparku v Bartošově čtvrti pochází z roku 2022. V rámci projektu Tvoříme Zlín, do něhož lidé posílají náměty na zlepšení města, ho připravil Matěj Santo. Na záměr bylo tehdy vyčleněno 1,5 milionu korun.
„Neviděl jsem snahu magistrátu se skateparkem něco dělat, přitom i laik viděl, že byl ve špatném stavu. Původně jsme uvažovali jen o opravě překážek a jejich možném doplnění,“ přiblížil Santo, který v souvislosti s řešením skateparku v Bartošově čtvrti nedávno vstoupil do hnutí Zlín 21.
