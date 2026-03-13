„Policejní hlídka z obvodního oddělení v Karolince se ve čtvrtek po druhé odpoledne vracela na služebnu, když ji nedalekém Halenkově zvláštním stylem jízdy upoutal řidič, který s vozem najížděl na hlavní silnici ve směru na Vsetín,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.
Policisté otočili svůj služební vůz a zamířili za podezřelým autem. Zanedlouho ho zastavili v nedaleké obci a po běžné kontrole dokladů řidiče vyzvali k dechové zkoušce na alkohol.
|
„Po ní se definitivně potvrdilo podezření, že muž za volantem řídil pod vlivem alkoholu. A že ho zřejmě nebylo málo, naznačují výsledné hodnoty dechové zkoušky. Řidič totiž na místě nadýchal těžce uvěřitelných 5,32 promile,“ doplnil Jaroš.
„V letošním žebříčku řidičů motorových vozidel s nejvyšší naměřenou hodnotou alkoholu v dechu se tak propil na čelní příčku,“ zdůraznil. Co se zaznamenané hodnoty týká, tak překonal i řidiče, který o den dříve usnul za volantem na křižovatce ve Zlíně.
Toho si všimla cyklistka, která jela kolem, a zavolala policii. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se sedmapadesátiletý muž nebyl schopen z auta sám dostat ven.
|
Přiznal se, že před jízdou vypil láhev tvrdého alkoholu, a předtím, než usnul, dokázal v odpolední špičce projet celým městem z nákupního centra v Loukách až na Benešovo nábřeží.
Přitom podle přivolaného lékaře byl v takovém stavu, že by stěží zvládl odvoz na záchytku v Kroměříži, a tak skončil v blízké Krajské nemocnici Tomáše Bati. Také jemu policisté zabavili řidičský průkaz.