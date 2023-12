Loni se rozkmotřil se zlínskou ODS, teď bude Goláň lídrem do krajských voleb

Krajský předseda a poslanec Stanislav Blaha tak patovou situaci vyřešil následovně: přišel s nápadem, že by kandidátku mohl vést zlínský senátor Tomáš Goláň.

Věc je pikantní tím, že právě Goláň byl lídrem v loňských komunálních volbách ve Zlíně. A přestože ODS přivedl k nejlepšímu výsledku od roku 2006, v městské radě nakonec po neshodách se spolustraníky ze zlínské buňky neusedl. A prohlašoval, že komunální politika je pro něho uzavřená kapitola.

„Je to velmi zásadní rozdíl,“ tvrdí dnes Goláň. „Zlínská ODS mě sice nenominovala a nemám její podporu, ale něco jiného je Zlínský kraj, v němž naopak dlouhodobě vnímám velkou podporu. Prosili mě, abych to vzal. Samozřejmě že jsem se ve spoustě věcí poučil a pohlídám si, aby se to už neopakovalo,“ dodal.

„Krajský předseda pan Blaha mluvil o tom, že jsem vhodná postava, když ani jeden z kandidátů neprošel. Pro Zlíňáky možná konfliktní, ale pro ostatní ne. Nechal jsem si to projít hlavou a jeho důvody byly logické,“ nastínil Goláň, který je členem ODS od roku 2020. A patří mezi její nejviditelnější tváře v regionu. I proto na něj Blaha vsadil.

„Myslel si (Blaha), že bych mohl být jediný kandidát, na kterém se kraj shodne. A můj mandát není úplně zanedbatelný: ze 62 přítomných mě 51 podpořilo v kandidatuře,“ upřesnil Goláň.

Právě drtivou podporu více než osmdesáti procent delegátů sněmu považuje krajský šéf Blaha za skvělý výsledek. „Můj hlas měl taky, protože je to zkušený, pracovitý a oblíbený politik, který má na to pomoci ODS posílit krajskou pozici a bojovat za zájmy aktivních a podnikavých lidí,“ řekl.

Svůj návrh nejprve představil regionální radě ODS, která Goláně nominovala na post lídra. „K této nominaci se následně připojily i oblastní rady ve Vsetíně a v Uherském Hradišti. Důležitou nominaci pak obdržel i na zlínském oblastním sněmu,“ poznamenal Blaha.

Podporu místního sdružení v krajském městě ale Goláň nemá. Jeho předsedou je Miroslav Chalánek, který se po loňských komunálních volbách stal místo Goláně ekonomickým náměstkem magistrátu. MF DNES řekl, že respektuje rozhodnutí regionálního sněmu ODS.

„Jestli má naši podporu (Goláň), nebo ne, o tom je zbytečné se teď bavit. V době, kdy jsme volili krajského lídra, svoji kandidaturu neoznamoval. Je to trochu mimořádná situace. Až volby ukážou, jestli to byl dobrý krok,“ reagoval Chalánek.

Goláň je senátorem od roku 2018, kdy uspěl v doplňovacích volbách, a o dva roky později úspěch zopakoval v řádných volbách. Své ambice neskrývá ani pro volby do hejtmanství. „Nejsem tam proto, abych skončil na chvostu,“ zmínil Goláň.

Jako senátor by v případě úspěchu a uvolněné krajské funkce vykonával dva volené posty současně. Problém v tom nevidí. Například lidovec Jiří Čunek je dlouhodobě senátorem a do toho byl i jedno volební období hejtmanem.

„Jsem zvyklý dělat několik věcí najednou. A když to zvládl pan Čunek, tak já toho zvládnu dvakrát tolik,“ prohlásil Goláň, který má také firmu, jež se zabývá daňovým poradenstvím. Složení celé kandidátní listiny budou občanští demokraté teprve tvořit a finální podobu představí na konci února 2024.

Kromě již zmíněného Čunka, který bude opět jedničkou lidovců, bude kandidovat a obhajovat post hejtmana Radim Holiš z ANO. Piráty opět povede současná náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. STAN sází na starostu Slavičína Tomáše Chmelu. Další strany své lídry stále ještě vybírají.