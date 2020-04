Pečovatelům v době koronaviru ubývá sil, ulehčí jim nový domov

Dosud pečovatelům pomáhaly ambulantní služby, jenže ty jsou nařízením vlády už několik týdnů uzavřené a lidem dochází síly. Mohou být vyčerpaní či nemocní. Kromě toho se také může zhoršovat situace těch, kteří jsou na ně odkázaní.

„I když jsou lidé v domácím prostředí, jejich stav se proměňuje a máme už signály o tom, že někteří potřebují odbornou péči,“ přiblížila krajská radní odpovědná za sociální služby Michaela Blahová.

Domovy ale prakticky vůbec nepřijímají nové klienty. Zařízení totiž musela vyčlenit svoje prostory pro karanténu a další nemají.

Zlínský kraj pro novou pobytovou službu upravil část bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Salašské ulici ve Velehradě. Jeho obyvatelé před časem odešli, většinou do chráněného bydlení, a budova zůstávala prázdná.

Dělalo se jen nejnutnější – rekonstrukce koupelen a toalet či vymalování pokojů. Ty se musely také nově vybavit polohovacími lůžky. Celkem kraj investoval 1,7 milionu korun, další čtyři miliony vyčlenil na provoz zařízení.

Pokoje jsou dvoulůžkové, po nástupu ale musí klient strávit dva týdny v preventivní karanténě. Zpočátku se tedy bude využívat vždy jen jedno lůžko. Podmínkou nástupu je také negativní test na koronavirus.

Na rychlosti podání žádosti nezáleží

V současné době vzniká tým odborníků, kteří budou o klienty pečovat. Počítá se s tím, že zařízení bude v provozu do konce letošního roku.

„Přejde tam část našich stávajících pracovníků. V blízkosti Velehradu máme pět zařízení, která jsme oslovili,“ podotkla ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.

Zároveň organizace nabírá nové pracovníky, kteří doplní uvolněná místa.

O tom, koho odlehčovací služba přijme, rozhodne sociální šetření v místě bydliště. Nezáleží tedy na rychlosti podání žádosti. Určena je pro všechny regiony napříč Zlínským krajem.

V běžném režimu je možné takovou službu využít nejdéle na tři měsíce. V současné době bude záležet na vývoji situace a na rychlosti uvolňování zákazů, které mají zastavit šíření nového typu koronaviru v Česku.

Do normálu se situace vrátí až poté, co začnou naplno fungovat terénní a ambulantní služby. Kraj počítá s tím, že bude zařízení na Velehradě provozovat do konce letošního roku.

„Není to vázané na nouzový stav. Dopady pandemie budeme řešit ještě dlouho potom, co skončí,“ uvědomuje si Blahová.

Nouzový stav je v tuto chvíli vyhlášený do konce dubna a není jasné, zda jej Poslanecká sněmovna prodlouží.

Domovům se vyplatila včasná opatření

Provoz sociálních služeb ve Zlínském kraji provázejí mimořádně přísná opatření. Domovy měly vesměs předstih před celostátními nařízeními. Dřív, než o tom rozhodla vláda, se uzavřely veřejnosti a vyčlenily pokoje pro karanténu. Do nich preventivně míří klienti s respiračními potížemi, i když jsou jen mírné.

To se vyplatilo také v Domově pro seniory v Lukově, který je dosud jediný, v němž se onemocnění zatím prokázalo.

„Na radu lékaře jsme umístili do karantény čtyři klientky, ačkoliv byly prakticky bez příznaků. Dvě z nich měly později pozitivní test,“ popsala ředitelka domova Michaela Procházková.

Ženy zdravotníci převezli do Uherskohradišťské nemocnice, odkud přišla po pár dnech zpráva o jejich uzdravení. U dalších klientů se nákaza neprokázala.

Nemoc skolila také kuchařku v Domově pro seniory v Nezdenicích a dvě terénní pracovnice pečovatelské služby v Uherském Brodě. Ani v jednom případě se nemoc nerozšířila mezi klienty.

Momentálně se čeká na výsledky testů v domovech pro seniory v Napajedlích, kde se v minulých dnech nákaza rozšířila.

„Kromě toho ale plošně testujeme všechny pracovníky krajských pobytových služeb a výsledky jsou zatím velmi dobré. Onemocnění se u nikoho z nich neprokázalo,“ ujistila Blahová.