U očkování dětí musí být pediatr, čekání na termín se tím prodlužuje

Ondřej Sedlák čekal na možnost zvolit si termín očkování svého dítěte deset dní. Pak se rodina ze Zlína zkusila přeregistrovat a volný den v PSG aréně měla k dispozici do tří dnů. I takové komplikace mohou při přihlašování do centrálního systému nastat.

„Zřejmě byl problém v registru. Teď už máme dítě naočkované, ale kdybychom nebyli rozhodnutí, tak by nás tyto komplikace a čekání mohly odradit,“ konstatoval Sedlák, který redakci na potíže upozornil.

„U rodičů, kteří jsou na vážkách, to může dopadnout i tak, že to vzdají a očkování prostě zavrhnou. Přitom pořád slyšíte, že je zájem malý,“ podotkl.



Ve Zlínském kraji by se zájemci měli na řadu dostat dva až sedm dnů od registrace. A to i přesto, že vakcín od firmy Pfizer/BioNTech momentálně přichází 20 tisíc dávek na týden, což je o polovinu méně než v červnu. Vyrovnává se to ale nižším zájmem o očkování, který s příchodem léta a prázdnin nastal v celé republice.

Od začátku července, kdy se k očkování mohou hlásit i děti od 12 do 15 let, naočkovali zdravotníci v kraji 1 500 dětí do 17 let. Aktuálně evidují centra v Uherském Hradišti, Zlíně, Vsetíně, Kroměříži a Luhačovicích zájem o očkování 2 600 dětí do 15 let, což je zhruba deset procent z celkové populace v tomto věku v kraji. Více než 600 z nich zatím čeká na termín, zbytek už den očkování zná.

Čekání na termín může ovlivnit i zajištění pediatra na očkovacím místě. Ten musí u vakcinace dětí být přítomný, stejně jako musí s dítětem přijít rodič nebo zákonný zástupce.

„U nás zatím očkování zajišťuje osm pediatrů, tři externí a pět z dětského oddělení, a to v naprosté většině nad rámec pracovní doby. Děláme maximum, abychom zajistili co nejplynulejší očkování,“ poukázal za Baťovu nemocnici pediatr Tomáš Nečas. „Vše záleží na personálních možnostech, které jsou zvláště v době letních prázdnin omezené,“ dodal.



Nejvíce dětí aktuálně čeká na termín v PSG aréně ve Zlíně. Takzvaně před závorou je tam podle reportu Ústavu zdravotnických informací a statistiky téměř 300 dětí. V Kroměříži jich čeká 88, v Hradišti 43, ve Vsetíně 37 a v Luhačovicích 6, stejně jako v uherskohradišťské ambulanci Medical Plus.



Kraj připravuje očkování u pediatrů

Zlínské centrum také dosud naočkovalo nejvíce dětí do 17 let v kraji, více než 500. Přes 300 jich zvládli v Kroměříži, téměř 300 v Uherském Hradišti, 80 ve Vsetíně.



„Během dvou pediatrických směn jsme za dva dny naočkovali přes 230 dětí,“ uvedl Nečas. „Do pondělí zvládneme dalších minimálně 300 a věřím, že ty, kteří čekají na termín, doočkujeme během příštích dvou týdnů,“ zmínil.



Děti očkování v naprosté většině zvládají bez problémů, chodí často celé rodiny. Nemocnice uvolňují termíny každý den. Například ve Vsetíně denně pro děti otevírají 54 termínů. „Očkujeme je v době od 12 do 14 hodin. Po celou dobu je přítomen pediatr z dětského oddělení naší nemocnice,“ upřesnila mluvčí nemocnice Radka Benešová.

Kraj už připravuje také očkování v ambulancích dětských lékařů. Zatím ale není možné, aby se vakcína Pfizer/BioNTech, která je jako jediná schválená k očkování dětí, dovážela do ordinací. Lékaři také čekají, jestli nebude pro dětské zájemce schválena i vakcína Moderna.

„Čekáme na možnost očkovat už dlouho,“ potvrdila dětská lékařka Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem, která je předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

„Jsou samozřejmě rodiče, kteří s očkováním váhají. Doporučila bych ho tam, kde jsou děti chronicky nemocné, nebo je takový člověk v rodině. Děti mají většinou lehký nebo bezpříznakový průběh covidu, ale jsou i vážnější případy, máme tady i úmrtí. Objevují se také další mutace, epidemie neustupuje. Pokud osmdesát procent populace nebude proočkováno, tak nám nezbývá nic jiného než očkovat i děti,“ řekla.