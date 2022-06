Stavba důležitého silničního obchvatu zlínské čtvrti Zálešná se blíží

Příprava obchvatu Zálešné, který má částečně ulevit centru Zlína od přívalu aut, se táhne už přibližně patnáct let. Teď však město Zlín jako investor chystá klíčové kroky, které by mohly za tři roky vyústit v zahájení stavby – pokud na to budou peníze a přípravy nenaruší ekologické spolky.

Stavební úřad by měl v srpnu zahájit územní řízení, protože bude mít všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů, kterých je téměř osmdesát. Podle radního pro dopravu Michala Čížka by potom do dvou měsíců mohlo být vydané územní rozhodnutí.

„Doteď to bylo spíše přešlapování na místě, pro mě trochu z nepochopitelných důvodů. Když dostaneme územní rozhodnutí, začneme okamžitě pracovat na získání stavebního povolení,“ nastínil Čížek. „Důležité také je, že když budeme mít územní rozhodnutí, výkupy potřebných pozemků se mohou ještě více rozběhnout. Najmeme si specializovanou firmu, která nám s tím pomůže,“ poznamenal.

Tím, že bude územní rozhodnutí, bude obchvat umístěný v mapě. Město tak bude moci získávat přesně ty pozemky, které potřebuje. Zatím jich má asi 60 procent, takže potřebuje vykupovat další včetně garáží. Tomu, kdo bude proti, bude moci majetek vyvlastnit, protože jde o veřejně prospěšnou stavbu.

Čížek také upozornil na to, že město může získat stavební povolení, aniž by mělo všechny pozemky nakoupené či nějak podchycené smlouvami. „Než ale začneme stavět, budeme je muset získat,“ zdůraznil.

Ještě před vydáním územního rozhodnutí bude radnice potřebovat také výjimku k zásahu do území, kde žijí zvláště chránění živočichové jako třeba ropucha, ještěrka, kudlanka nebo motýl modrásek. Výjimku už jednou vydal zlínský krajský úřad, ale ministerstvo životního prostředí ji po připomínkách čtyř ekologických spolků zrušilo. Teď dostalo novou, ovšem aktivisté proti ní mohou opět dát připomínky.

Záměr řeší stěhování chráněných živočichů

Podle Čížka aktuální záměr už řeší konkrétní způsob stěhování u každého chráněného živočicha, takže nejde jen o obecná tvrzení, která se měla během přípravy upřesňovat. „Uděláme všechno pro to, abychom pro chráněné živočichy vytvořili nové vhodné prostředí,“ naznačil Čížek. „Doufám, že ekologové s tím budou spokojení,“ dodal.

Když se městu podaří příští rok získat stavební povolení, stavět by se mohlo začít v roce 2024 nebo 2025, přičemž bude záležet i na finančních možnostech radnice. Ta počítá s tím, že by na obchvat Zálešné použila peníze z úvěru na strategické investice. Bude také chtít získat evropské dotace. Náklady jsou zhruba půl miliardy korun. Hotovo by mohlo být do tří let.

Obchvat Zálešné bude začínat na příjezdu do Zlína pod Burešovem, protne čtvrť baťovských domků Zálešná a vyústí na výpadovku ze Zlína do Vizovic. Naváže tak na chystaný dálniční přivaděč, který má vést z Fryštáku, kam by měli silničáři do tří let přivést dálnici D49 z Hulína.

Obchvat je součástí silnic, jež mají pomoci odvést auta z dálnice mimo centrum Zlína. Ale podle Čížka bude mít smysl i bez dálnice. „Obchvat Zálešné uvolní Sokolskou ulici a uleví centru města,“ míní Čížek. „Nejvíce ale městu pomůže další úsek dálnice D49 z Fryštáku do Lípy,“ doplňuje.

Chystá se další úsek dálnice z Fryštáku

Potom by se řada motoristů mohla Zlínu úplně vyhnout, pokud jím dnes jen projíždějí. „Každá cesta, která pomůže zlepšit dopravu ve Zlíně, je dobrá. Projet centrem v dopravních špičkách je někdy doslova katastrofa,“ postěžoval si zlínský řidič Filip Novák.

Kdy začnou státní silničáři dálnici D49 z Fryštáku do Lípy stavět, zatím není jasné. Nejsou například ve shodě se všemi obcemi v její trase, zejména se Zádveřicemi. Jejich starosta prosazuje variantu, aby dálnice vedla jen po novou křižovatku pod Veselou a odtud by kopírovala trasy stávajících cest, které by se upravily. „Nechceme cestu blokovat, ale současně nevidím důvod, proč bychom měli silničářům ustupovat,“ zmínil před časem starosta Zádveřic Radovan Karola.

Zlínský kraj má také jako investor zase potíže s přípravou dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína. Kvůli připomínkám ekologických spolků musí vyřizovat nové řízení EIA, v němž se posuzuje dopad stavby na životní prostředí. To může trvat i několik let.

Dálnici D49 z Hulína do Fryštáku začali silničáři po dlouhých letech bojů s aktivisty stavět před koncem loňského roku. Soud letos na jaře odmítl žaloby ekologů, ti se však chtějí soudit dál.