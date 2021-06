Obchvat Otrokovic otevřou na konci června, v celé délce pak na podzim

Celý bude spuštěný do provozu letos na podzim. Silničářům se daří stanovený termín dodržet navzdory koronaviru i nedávnému deštivému počasí.

„V těchto dnech na stavbě dokončujeme pokládku asfaltových vrstev, montujeme svodidla, protihlukové stěny a kompletujeme mosty,“ popsal správce stavby Pavel Dvořák.

Že se druhá, přes tři kilometry dlouhá část obchvatu otevře, bude znamenat hodně pro Otrokovice i řidiče, kteří městem projíždějí. Nebudou už muset sjíždět z první poloviny obchvatu ke kvítkovické křižovatce, případně nepojedou přes otrokovické centrum. Bude to znamenat, že výrazně klesne množství tranzitní dopravy ve městě.



„Uleví se kvítkovické křižovatce a zmírní se i průtah městem, což bude mít pozitivní dopad na hlučnost a znečištění ovzduší,“ těší otrokovickou starostku Hanu Večerkovou.

„Veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště a Zlín – Uherské Hradiště bude odkloněna na obchvat,“ podotkl šéf krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Jsme rádi, že se nám stavbu obchvatu Otrokovic daří realizovat podle harmonogramu a nezpomalila ji ani nepříznivá epidemiologická situace, ani nepřízeň počasí. Na podzim bude stavba kompletně hotová. Přesný termín finálního zprovoznění včas sdělíme,“ poznamenal.



Výstavba druhé části obchvatu trvala tři roky, dalších pár let zabraly přípravy a dohady o pozemky. Kromě čtyř jízdních pruhů budou na nově otevřeném obchvatu také skoro dva kilometry protihlukových stěn, 300 metrů opěrných zdí, jedna mimoúrovňová a jedna velká okružní křižovatka.



Ta vznikne na okraji Napajedel opravou stávající křižovatky. Kvůli tomu bude od konce června do podzimu uzavřený příjezd z tohoto směru do Otrokovic. „Cesta zůstane zavřená čtyři měsíce,“ upozornil Chudárek. „Otevřeme ji potom i s obchvatem,“ dodal.



Stavba dalších částí D55 pokračuje

Řidiči budou po dobu uzavírky silnice I/55 moci jet po novém obchvatu. Pokud budou chtít odbočit do Otrokovic, budou muset sjet z obchvatu na křižovatce nedaleko Pohořelic, odkud se dostanou do otrokovické průmyslové zóny.



Druhou možností bude, že sjedou z obchvatu až téměř na druhém konci Otrokovic. Využít mohou případně starou cestu mezi Napajedly a Otrokovicemi.

Silničáři také pokračují ve výstavbě dalších částí dálnice D55, jíž je obchvat zatím poslední částí. Rozjeli už úsek ze Starého Města do Moravského Písku i z Babic do Starého Města. Potom přijde na řadu úsek z Napajedel do Babic, který navazuje na dálniční obchvat.

