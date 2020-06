Dostavba obchvatu si vyžádá další omezení, v létě se uzavře sjezd z dálnice

Řidiči se po uzavření křižovatky dostanou do otrokovické části Kvítkovice pouze po odbočce z hlavní cesty do Zlína.

„Zásobování firem sídlících v průmyslovém areálu v blízkosti pohořelické křižovatky bude zachováno,“ poznamenal šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Pro některé z nich silničáři vybudují nové příjezdové cesty, aby jejich provoz nebyl omezený.

Vedlejší cesta z Otrokovic do Napajedel, kterou řidiči rádi využívali, se kvůli výstavbě obchvatu nedá celá projet už od loňska. Teď se jí budou muset šoféři úplně vyhnout. Nebude se jí dát projet jako dosud po odbočce z hlavní cesty mezi Otrokovicemi a Napajedly.

Podle Chudárka by to ale nemělo více zatížit kvítkovickou křižovatku v Otrokovicích, která je už tak přetížená a v dopravních špičkách se na příjezdech k ní tvoří kolony. „Myslím, že horší už to nebude,“ míní Chudárek.

Uzavřenou pohořelickou křižovatkou však projížděl autobus, který o víkendu jede ke hřbitovu. Nově pojede po náhradní trase, točnu bude mít u uzavřené křižovatky ve směru z Kvítkovic.

Celý obchvat začne omezeně sloužit za rok

Silničáři plánují od července do srpna také další a poněkud významnější omezení provozu kvůli dostavbě obchvatu. Uzavřou sjezd na konci fungující části obchvatu, který využívali řidiči, již mířili směrem na Zlín i Napajedla.

„Veškerá doprava bude muset sjíždět z dálnice po sjezdu v Otrokovicích, osobní auta pak pojedou přes město, nákladní po objízdné trase, kterou ještě řešíme,“ nastínil Chudárek.

Důvodem omezení bude to, že silničáři začnou napojovat nový úsek obchvatu na starý. Celý ho chtějí alespoň omezeně zprovoznit v květnu příštího roku, kompletně dokončený by měl být příští podzim.

„Na dostavbu obchvatu jsme čekali dost dlouho. Po dokončení se řidičům v Otrokovicích, zejména v kvítkovické křižovatce, výrazně uleví,“ doufá starostka Otrokovic Hana Večerková. „Veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště bude odkloněna po obchvatu,“ podotkl Chudárek.

První plány na vybudování obchvatu, jenž je součástí dálnice D55, pocházejí už z 60. let minulého století. Výstavba přes tři kilometry dlouhé čtyřproudové komunikace bude stát něco málo přes 700 milionů korun. První část se stavěla v letech 2003 až 2006, na další se čekalo dvanáct let.