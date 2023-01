Aktivisté žalobu nepodají, Zlín může chystat stavbu obchvatu Zálešné

Když ekologičtí aktivisté před koncem loňského roku neuspěli na ministerstvu životního prostředí s připomínkami, za jakých podmínek má obchvat zlínské čtvrti Zálešná zasáhnout do území chráněných živočichů, zvažovali podání žaloby k soudu.

„Nakonec jsme se domluvili, že žalobu podávat nebudeme. Tak, jak to bylo vypořádáno, je to dostačující,“ potvrdil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ministerstvo životního prostředí s drobným upřesněním potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu, který výjimku k zásahu do území zvláště chráněných živočichů schválil loni v listopadu. Na Zálešné žijí zákonem chránění čmeláci, kudlanky, mravenci, ropuchy, slepýši, ale i ryby jako jelci, mníci či střevle. Dále hlodavci plch nebo veverka a ptáci bramborníček, krutihlav nebo ťuhýk. Také vydry a netopýři.

„Chceme, aby se důsledně chránily cenné biotopy tří desítek druhů živočichů a aby se rozhodovalo podle zákona,“ prohlásil opakovaně Patrik.

„To, že nepodají žalobu, vítám,“ reagoval náměstek primátora Michal Čížek, který má v kompetenci dopravu. „Znovu opakuji, že pokud mají nějaké výtky kvůli ochraně živočichů, tak ať je píší nám místo soudcům, anebo jako připomínky do řízení,“ vzkázal ekologickým aktivistům.

Příprava důležitého obchvatu Zálešné tak může pokračovat. Výjimka byla chybějícím dokladem, který bránil opětovnému zahájení územního řízení, jež bylo přerušeno.

Pokud vše půjde dobře a nebude napadáno územní rozhodnutí či stavební povolení, mohl by se obchvat Zálešné začít stavět v roce 2024. Pravděpodobnější ale je, že to bude o rok později. Výstavba by měla trvat tři roky.

Plány města by však opět mohli změnit ekologové. Patrik zatím netuší, jestli se Děti Země zúčastní územního nebo stavebního řízení. „Bude záležet na tom, kdy to město oznámí na úřední desce, i na našich kapacitách,“ nastínil Patrik.

Obchvat Zálešné začne na příjezdu do města pod Burešovem protne čtvrť baťovských domků Zálešná a vyústí na výpadovku do Vizovic. Naváže tak na chystaný dálniční přivaděč, který má vést z Fryštáku, kam by měli silničáři do dvou let přivést dálnici D49 z Hulína.