Jde o frekventovanou silnici se třemi jízdními pruhy, přičemž dva vedou do kopce a řidiči po nich jezdí rychleji než dolů. Ukazuje to úsekové měření, které je tam od loňského roku. Po jeho instalování se provoz zklidnil.
Přechod býval nebezpečný a stávaly se na něm i vážné dopravní nehody, ve kterých figurovaly děti. Nedaleko je totiž základní škola. Proto je na přechodu od letošního března semafor. Řidiči i chodci si na něj však hůře zvykali.
„Řidiči jeli po paměti. Když viděli, že na přechodu nikdo není, nevěnovali pozornost semaforům a jeli na červenou,“ přiblížil mluvčí městské policie Pavel Janík. „A docházelo také k tomu, že měli zelenou, ale když viděli, jak přichází chodec, tak zastavili.“
Chodci se naopak dívali, jestli jede auto, a nevěnovali pozornost světlům. Takže třeba stáli na kraji cesty, i když jim svítila zelená. Chodili také na červenou, když právě nic nejelo.
Proto tam po instalování semaforu asistovala městská policie. Zejména v ranních špičkách, když děti chodily do školy. Tento týden jejich dohled nad místem skončil.
„Řidiči a chodci si už zvykli,“ věří Janík. „Uvidíme, jak to bude fungovat jenom se semaforem. Je to určitě významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy,“ doplnil.
Děje se to v době, kdy firma Cross pro město Zlín upravuje 45 křižovatek tak, aby byl silniční provoz rychlejší, plynulejší i bezpečnější. Práce začaly loni v únoru a skončí se závěrem letošního roku.
„Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost změněné dopravní situaci ve městě a nespoléhat pouze na to, že pojedou tak, jak jsou zvyklí,“ vzkázal Janík.