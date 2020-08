Projekt nové nemocnice bude stát 351 milionů. Vítěz je rychlejší a dražší

„Zjistili jsme, že brzy vyprší lhůta, po kterou jsou přihlášené firmy vázané svou nabídkou. Odevzdávaly ji totiž na začátku března a my jsme z důvodu procesní opatrnosti nechtěli dojít do nějakého konfliktu,“ vysvětlil mimořádně svolané jednání hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Radní svým rozhodnutím potvrdili výběr odborné komise, která ze dvou přihlášených uchazečů zvolila vítěze už před několika týdny.

Smlouvu s ním ale uzavřít nemohou. Musejí počkat na rozhodnutí antimonopolního úřadu, který řekne, jestli zakázka nebyla vypsaná tak, aby některé zájemce zvýhodnila oproti jiným.

„Podaný rozklad můžeme zamítnout nebo mu vyhovět. Do pravomocného rozhodnutí ale není možné smlouvu podepsat,“ řekl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Vítězné sdružení je složené ze čtyř firem: jihlavské projekční firmy Penta Projekt (nemá spojitost s Penta Investments), architektonické a projekční kanceláře Casua, společnosti Atelier-r a firmy Smart healthcare solutions.

Projektovou dokumentaci nové nemocnice by měli odevzdat zhruba za dva roky. Uspěli přesto, že nabídli vyšší cenu než druhý uchazeč a překročili také předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedenou Zlínským krajem při jejím zveřejnění. Ta zněla na 285 milionů korun.

„Ano, druhá firma byla o něco levnější, ale zase měla delší lhůty. Vítězné sdružení přesvědčilo dřívějším časem dokončení a také kvalitou,“ reagoval radní Petr Gazdík (STAN).

Část vítězného sdružení už s krajem spolupracovala

Otázka ceny ovšem nebyla pro Zlínský kraj nejdůležitější. Komise kromě ní hodnotila také lhůtu plnění, zkušenosti hlavního inženýra projektu a zkušenosti koordinátora modelování staveb ve 3D.

Hejtmanství totiž nehledalo pouze někoho, kdo nakreslí projekt. Vítěz musí zpracovat všechny stupně projektové dokumentace a podklady pro územní rozhodnutí i stavební řízení. Také pomůže vybrat stavební firmu a organizovat stěhování medicínských provozů. Jeho práce skončí až ve chvíli, kdy se nemocnice otevře pacientům.

Podle některých opozičních zastupitelů je rozhodnutí radních měsíc před volbami uspěchané.

„Je skandální, že se současné vedení kraje snaží bez ohledu na vůli voličů zavázat kraj ke stamilionovým výdajům, které mají navíc skončit na kontech zřejmě předem známých firem,“ myslí si Michal Dvouletý, zastupitel za Svobodné a Soukromníky. Ten už dříve uvedl, že zakázka je netransparentní a „šitá na míru“.

Faktem je, že tři společnosti z vítězného sdružení už se Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví spolupracovaly. Miroslav Pospíšil z firmy Atelierr je autorem urbanisticko-architektonické studie nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, za kterou kraj v roce 2019 zaplatil přibližně dva miliony korun.

Martin Šamaj, majitel firmy Smart healthcare solutions, loni zpracoval předprojektovou přípravu stavby nové nemocnice, také za zhruba dva miliony.

A Oleg Haman, spoluzakladatel studia Casua, vytvořil urbanistickou studii na budoucí využití areálu Baťovy nemocnice v hodnotě asi 200 tisíc korun. V praxi se ale stává, že autor urbanistické studie následně zpracuje i projektovou dokumentaci. Jestli kraj ve své zakázce někoho zvýhodnil, musí určit ÚOHS.

„Zodpovědný člověk by vyčkal až na toto rozhodnutí. Mohou to být promrhané peníze,“ obává se zastupitelka za ČSSD Taťána Valentová Nersesjan.

Čunek kritiku odmítá. „Když někdo zpracovává podklady, tak není diskvalifikovaný a mohl se do soutěže přihlásit,“ poznamenal. Podle dřívějšího vyjádření kraje Šamaj zpracovával technické podklady pro zadávací dokumentaci, kterou ale připravil někdo jiný.

Hejtman: Podmínky jsou přísné

Antimonopolní úřad se veřejnou zakázkou na novou nemocnici znovu zabývá od začátku srpna a na rozhodnutí má 90 dní. Stanovisko může vydat i dříve a pak by Zlínský kraj mohl smlouvu na projektovou dokumentaci podepsat ještě před krajskými volbami, které budou počátkem října.

Pokud by nově zvolení zastupitelé chtěli stavbu nové nemocnice zastavit, museli by zvažovat případné sankce, které by vítězné sdružení firem mohlo za zmařenou investici požadovat.

Čunek tvrdí, že podmínky pro výběr projektanta nastavil velmi přísně. Pokud s vítězem skutečně podepíše smlouvu, firma se v ní zaváže, že naprojektovaná cena nové nemocnice nepřekročí osm miliard korun. Pokud by se to stalo, zaplatí firma kraji sankci 80 milionů korun.

„Bude to náročné, ale půjde to. I proto jsem si dělal interní vlastní výběrové řízení a hledal firmy, které mají zkušenosti, ale umí nabídnout i odpovídající cenu. To bylo rozhodující,“ konstatoval Šamaj.