Zlínský kraj hledá projektanta nemocnice. Rozhodne cena, termín a zkušenosti

Kdo vypracuje základní materiály pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně, by mělo být jasné na začátku března. Ve stejnou chvíli začne Zlínský kraj počítat 55 měsíců, tedy bezmála pět let, do ukončení stavby. I pro velké firmy je to zajímavá zakázka.

„Z našeho pohledu jde o prestižní zakázku, kterých se v Česku moc nerealizuje. Zároveň je to výzva, účast na takto rozsáhlém projektu posune dopředu i každého zapojeného dodavatele,“ zhodnotil zakázku Zlínského kraje Jiří Cveček, ředitel pražské pobočky firmy Energy Benefit Centre.

Zaměřuje se na pasivní a nízkoenergetické stavby a v projektování využívá čím dál žádanější 3D technologie a metody digitálních modelů. Byla jednou ze sedmi společností, které se v minulých měsících zúčastnily předběžné tržní konzultace k nové nemocnici.

Podle zadávacích podmínek je cena veřejné zakázky stanovená na 285 milionů korun bez DPH. Veřejná soutěž ale může náklady snížit. Částka bude o vítězi rozhodovat ze čtyřiceti procent.

Kritériem, které bude tvořit 30 procent z celkového hodnocení, bude nabídnutý termín dodání projektu. Ze zbývajících 30 procent mohou zájemcům pomoci dosavadní zkušenosti.

Hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví na starosti, už dříve informoval, že o novou nemocnici mají zájem i zahraniční firmy.

„Z Francie, Švýcarska nebo Kanady. Některé zajímá projekt, jiné třeba dodávka přístrojů,“ naznačil.

Do zmíněné tržní konzultace se zapojila třeba projekční a architektonická firma Jika-CZ z Hradce Králové, která modernizovala nemocnici v Náchodě, společnost EP z Rožnova pod Radhoštěm, jež se zabývá projekčními a inženýrskými službami mimo jiné i v oblasti zdravotnictví, valašskomeziříčská skupina Block s pobočkami v Polsku, Německu, Španělsku, Rusku i Spojených arabských emirátech nebo slovenský Pio Keramoprojekt, který projektové služby nabízí více než půl století.

„Naše společnost zvažuje účast ve výběrovém řízení samostatně či jako součást sdružení více firem. Výzvou je pro nás velikost investičního záměru,“ vysvětlil Lukáš Dudek, obchodní manažer společnosti Obermeyer Helika, která patří do nadnárodní skupiny a v této oblasti má téměř třicetileté zkušenosti.

Vítěz zpracuje všechny stupně projektové dokumentace

Kraj totiž nehledá firmu, která pouze nakreslí projekt nemocnice. Vítěz vytvoří urbanisticko-architektonické řešení, zpracuje všechny stupně projektové dokumentace, připraví podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí EIA, pro územní rozhodnutí a stavební řízení. K tomu bude také spolupracovat při výběru stavebníka, při samotné stavbě budov i při organizaci stěhování medicínských provozů. Proto práce vybraného vítěze skončí až ve chvíli, kdy se nemocnice otevře pacientům.

„Hledáme dodavatele, který bude schopný zajistit komplexní služby související s přípravou, protože jde o velmi rozsáhlou investiční akci,“ vysvětlil už dříve Michal Uherek z krajského oddělení veřejných zakázek.

I z toho důvodu se zástupci kraje rozhodli zadat zakázku vcelku, a ne rozdělenou do několika funkčních částí. To ale někteří krajští zastupitelé kritizovali.

„Mít veškerou dokumentaci v tak vysoké hodnotě v jednom balíku je velké riziko. Kdykoliv nastane nějaký problém, třeba technický, ekologický, který bude mít dopad na celkovou cenu díla, tak nebude možnost práce zastavit a nechat rozhodnout zastupitele, aby řekli, co dál,“ upozornil například krajský šéf ANO Pavel Pustějovský, který je také zastupitelem.

„Kraj mohl vypsat třeba tři soutěže na tři stupně dokumentace potřebné k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a provádění stavby,“ dodal.

Ze zadávacích podmínek zakázky naopak vyplývá, že kraj se žádného rizika neobává.

„Z pohledu odpovědnosti zadavatele za výsledek je nezbytné přenést komplexní odpovědnost za návrh a realizaci řešení na jednoho dodavatele. V opačném případě by nebylo prakticky možné ze strany zadavatele flexibilně koordinovat postupy několika separátních dodavatelů,“ vysvětlují odborníci v dokumentaci.

Někteří další zastupitelé z opozice stále poukazují na nejisté financování stavby nemocnice, jež má stát osm miliard korun, na riziko velkého zadlužení kraje i na chybějící celkovou krajskou koncepci zdravotnictví.

Sociální demokracie se také obrátila na ministerstvo spravedlnosti, aby posoudilo zákonnost schválení investičního záměru stavby nové nemocnice v Malenovicích.