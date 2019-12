Čunkova nemocnice ve Zlíně nakonec bude. ANO zvažuje odchod z koalice

Dnes pro novou nemocnici bylo 23 z 38 zastupitelů, proti jich bylo 14 a jeden se zdržel hlasování. Pro nemocnici na rozdíl od minulosti zvedl ruku také zastupitel koaliční ODS Stanislav Devátý a zastupitel opoziční ČSSD Lubomír Vaculín.

Schválení výstavby ovšem hned vzápětí otřáslo krajskou koalicí, hnutí ANO totiž oznámilo, že zváží své setrvání v ní. Jako důvod uvedlo právě způsob, kterým se o nemocnici rozhodovalo.

„Profit z toho budou mít nejen občané, ale i ti, kteří se dnes zdrželi nebo hlasovali proti. Protože brzdit a nerozhodovat umí každý,“ prohlásil po jednání Čunek.

„Po zvážení všech ano i ne jsem schopen změnit svůj názor,“ okomentoval své rozhodnutí Devátý.

Vaculínovo zdůvodnění se nepodařilo získat.

Opoziční zastupitelé během diskuse ostře kritizovali nečekaný způsob projednávání tohoto bodu. Také návrh na jeho zařazení do programu nepodpořili.

„Je to nebezpečný precedens a byla zvolena metoda bolševické síly,“ zhodnotil zástupce Svobodných a Soukromníků Tomáš Pajonk.

„Pokud se toto připravuje mimo program, to je hodně tvrdé, totální podraz,“ uvedl zastupitel Jaroslav Kučera (KSČM).

Zastupitelům se předem neohlášené hlasování nelíbilo také proto, že rozhodnutí o nemocnici představuje největší investici v historii Zlínského kraje. Stavba by měla podle posledních informací stát osm miliard korun.

„Vůbec jsme o tom nevěděli,“ zlobil se krajský šéf ANO a zastupitel Pavel Pustějovský. „Jsme členy koalice a nikdo nás alespoň ze slušnosti neinformoval, že se to bude projednávat. Pan hejtman prostě zařadil bod poté, kdy si domluvil jeho podporu mimo koalici.“

Po schválení nové nemocnice radní za ANO Margita Balaštíková oznámila, že hnutí vzhledem ke způsobu projednávání bodu zváží setrvání v radě.

„Budeme to řešit na krajském předsednictvu, ale je zjevné, že komunikace této koalice je nulová,“ vysvětlil Pustějovský.

Zástupci sociální demokracie i komunistů také v pondělí ještě před hlasováním upozorňovali, že od června, kdy schvalování investičního záměru nové nemocnice v Malenovicích zastupitelstvem neprošlo, se nic nezměnilo. K tomu dodali, že vzhledem k důležitosti takové akce by bylo rozumnější dosáhnout shody u většího počtu zastupitelů napříč politickým spektrem.

„Je to tragédie pro tak významnou akci. Nemyslím si, že bude rozumné prosadit to třiadvaceti hlasy, které byly tak poskládané,“ konstatoval Stanislav Mišák, zastupitel a bývalý hejtman z ČSSD.

Podle Čunka by se však jen přešlapovalo na místě a ztrácí se čas. Uznal však, že neuměl věc se zastupiteli dohodnout.

V létě zastupitelé na návrh hejtmanova náměstka Jiřího Sukopa (ANO) souhlasili s tím, aby kraj vypsal veřejnou soutěž na zhotovitele studie rekonstrukce a proměny současné Baťovy nemocnice. Chtěli tak mít k dispozici druhou variantu řešení.

Když se kraj dotazoval několika firem, kolik by studie stála, dostal rozporuplné odpovědi. Proto úředníci v posledních týdnech upřesňovali zadání soutěže tak, aby zájemci správně pochopili, co všechno kraj požaduje. Hejtman pak konstatoval, že studie bude stát kolem sedmi milionů korun a její vypracování může trvat rok. Hotová by tedy byla až po krajských volbách.

„Co když bude většina zastupitelů potom nových a řeknou, že si to chtějí zvážit. Tak bychom ztratili další rok,“ konstatoval v závěru diskuse Čunek.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. Pro schválení je třeba nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů, návrh tedy musí získat 23 hlasů. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

V červnu bylo pro stavbu nemocnice jen 21 zastupitelů z 41 přítomných, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo. Pro stavbu tehdy byli lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi Stanislav Devátý (ODS), zástupci ANO a opozice.

Stavba nemocnice by podle hejtmana měla trvat šest let a stát asi osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně, který stojí na opačné straně Zlína, by podle něj stála deset miliard a trvala 12 let.