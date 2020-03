Nemocnice ve Zlínském kraji se připravují na koronavirus, uvolňují lůžka

Ochranný oblek, brýle, respirátor, rukavice. Uherskohradišťská nemocnice v pondělí zapojila do opatření proti šíření koronavirové infekce mladé mediky.

„Většinou máme bydliště někde v okolí, tak jsme se přihlásili z různých lékařských fakult v republice, abychom pomohli. Příchozích se ptáme, jestli byli v posledních čtrnácti dnech v zahraničí, jak se cítí, měříme bezkontaktně teplotu a předáváme kartičky,“ popsala Martina Obselková, která studuje na lékařské fakultě v Olomouci.

Nemocnice zavedla nové opatření od pondělního rána do odvolání. Dovnitř se návštěvníci dostali pouze hlavním vstupem, všechny ostatní se pro veřejnost uzavřely. Po vstupu se pak ti, co přišli pěšky, podrobili ve stanu měření teploty, ty, kteří vjížděli do areálu autem, změřili medici za volantem.

Během dne takto do nemocnice vstoupily stovky lidí. Čtyři z nich skončili kvůli zdravotnímu stavu na infekčním oddělení.

„Uherskohradišťská nemocnice k tomu přistoupila ve Zlínském kraji jako první, ale budou následovat další. Na všech místech začneme kontrolovat příchozí, abychom naše zdravotníky chránili,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který má zdravotnictví na starosti.

Vsetínský a kroměřížský špitál spustil kontroly dnes ráno, od středy zavede třídění pacientů u vstupu do areálu také Zlín.

Baťova nemocnice ve Zlíně kontroluje i své zaměstnance, jichž se ptá, jestli byli v zahraničí, a několikrát denně jim měří teplotu. Aby mohla stejně kontrolovat i návštěvníky, musí nechat areál oplotit. V současné době se totiž do něj mohou lidé dostat nekontrolovaně z mnoha míst.

Pacienty u vstupu začne kontrolovat i zlínská nemocnice

Nemocnice v celém regionu znovu vyzvaly obyvatele, aby návštěvu odložili, pokud nemají akutní zdravotní problém. V pondělí do areálu hradišťské nemocnice mířili lidé různého věku například se zánětem ucha, na kontrolu po operaci nebo pro léky do lékárny.

„Potřebuji ženě vyzvednout nutné léky. Ve městě v lékárně je bohužel nemají, tak snad tady uspěju,“ prozradil důvod vstupu do nemocnice starší muž.

Uherskohradišťská nemocnice, která má jako jediná v regionu infekční oddělení, také od pondělí vstoupila do pohotovostního režimu. To znamená, že lékaři odložili všechny preventivní a plánované výkony a vyšetření, jak ambulantní, tak operační.

Zbylé nemocnice ve Zlínském kraji ji postupně následovaly. A to včetně Nemocnice Valašské Meziříčí, která patří do sítě Agel.

„Postupně v Hradišti uvolňujeme oddělení a kapacity tak, aby tam byli připravení na případný větší příjem pacientů s podezřením nebo těch nemocných,“ potvrdil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Současně chce Baťova nemocnice ve Zlíně sama testovat vzorky odebrané od podezřelých osob. Hygiena by je pak nemusela vozit do Ostravy a výsledky by měla k dispozici dříve. Podle hejtmana ale chybí roztok, do něhož se odběr vkládá. Dorazit by měl ve středu, nebo čtvrtek.

Nejvíc nakažených je na Uherskohradišťsku

Od 7. března odebrali hygienici ve Zlínském kraji už více než 400 vzorků. V posledních dnech je jich v průměru kolem čtyřiceti denně a zatím je speciální týmy zvládají.

Pozitivní výsledek se zatím potvrdil u 23 lidí. Dva nové případy jsou ze Zlínska, jeden z Kroměřížska. Jde o tři muže, u dvou je potvrzená cestovatelská historie a jeden se nakazil kontaktním přenosem.

Celkem 22 lidí s dobrým zdravotním stavem je v domácí izolaci, hospitalizována je podle mluvčího krajských nemocnic Egona Havrlanta devadesátiletá žena, která leží na infekčním oddělení Uherskohradišťské nemocnice a je v dobrém stavu.

Nejvíce nakažených, dohromady patnáct, je z Uherskohradišťska. Na Vsetínsku byli zjištění čtyři nakažení, na Zlínsku tři a jeden případ na Kroměřížsku.

Virus byl potvrzený mimo jiné u jednoho zaměstnance firmy Eurotec z Uherského Ostrohu a Hamé v Kunovicích. Společnosti spolu s hygienou poslaly část lidí do karantény a zavedly zvýšená ochranná opatření.