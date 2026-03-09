Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu

Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty, kteří prodělali zástavu oběhu, těžké poranění hlavy vyžadující operační řešení, rozsáhlá polytraumata nebo stavy vyžadující náhradu funkce ledvin. Zdravotní obtíže totiž mohou přetrvávat i poté, co se člověk uzdraví.
Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo...
Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (na snímku) otevřelo v Baťově nemocnici ve Zlíně novou ambulanci. V ní se lékaři věnují pacientům, kteří mají za sebou život ohrožující stav a už jsou propuštění z nemocnice. Stále u nich ale mohou přetrvávat potíže. (březen 2026) | foto: Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Projekt vznikl po vzoru zahraničních pracovišť intenzivní péče a patří mezi průkopníky tohoto typu v České republice. Ambulanci otevřelo Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) zlínské nemocnice.

„Díky pokrokům moderní medicíny a intenzivní práci lékařů a sester ARIM dnes přežívá stále více pacientů stavy, které byly ještě nedávno považovány za fatální. Pobyt na jednotce intenzivní péče, často spojený s umělým spánkem a dlouhodobou imobilizací, však může zanechat řadu následků, které významně ovlivňují další kvalitu života pacientů,“ vysvětlil primář oddělení Tomáš Gabrhelík.

Post-ICU syndrom se začal dostávat do širšího povědomí odborné i laické veřejnost teprve nedávno. Lékaři tak označují soubor potíží, které se po kritických stavech u pacientů objevují.

Zásadní životní změny

„Mezi nejčastější následky patří úbytek svalové hmoty, poruchy kognitivních funkcí, deprese, chronické bolesti, inkontinence a další obtíže. Pro některé pacienty tyto následky znamenají zásadní životní změny, včetně omezení pracovní schopnosti či zvýšené závislosti na pomoci rodiny,“ upozornil intezivista Roman Kula, který se o pacienty v nové ambulanci bude starat. „Není to pouze medicínský, ale také významný společenský problém,“ doplnil.

Zatím funguje nová ambulance formou telefonického monitoringu kvality života pacientů, a to prostřednictvím rozhovorů s pacienty nebo jejich blízkými. Zdravotníci pak mohou v případě potřeby nabídnout pacientům další cílenou pomoc.

„Například rehabilitaci, kognitivní trénink, nutriční intervenci či psychologickou podporu,“ upřesnila všeobecná sestra post-ICU ambulance Kateřina Mašláňová.

Autor: