Projekt vznikl po vzoru zahraničních pracovišť intenzivní péče a patří mezi průkopníky tohoto typu v České republice. Ambulanci otevřelo Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) zlínské nemocnice.
„Díky pokrokům moderní medicíny a intenzivní práci lékařů a sester ARIM dnes přežívá stále více pacientů stavy, které byly ještě nedávno považovány za fatální. Pobyt na jednotce intenzivní péče, často spojený s umělým spánkem a dlouhodobou imobilizací, však může zanechat řadu následků, které významně ovlivňují další kvalitu života pacientů,“ vysvětlil primář oddělení Tomáš Gabrhelík.
Post-ICU syndrom se začal dostávat do širšího povědomí odborné i laické veřejnost teprve nedávno. Lékaři tak označují soubor potíží, které se po kritických stavech u pacientů objevují.
Zásadní životní změny
„Mezi nejčastější následky patří úbytek svalové hmoty, poruchy kognitivních funkcí, deprese, chronické bolesti, inkontinence a další obtíže. Pro některé pacienty tyto následky znamenají zásadní životní změny, včetně omezení pracovní schopnosti či zvýšené závislosti na pomoci rodiny,“ upozornil intezivista Roman Kula, který se o pacienty v nové ambulanci bude starat. „Není to pouze medicínský, ale také významný společenský problém,“ doplnil.
Zatím funguje nová ambulance formou telefonického monitoringu kvality života pacientů, a to prostřednictvím rozhovorů s pacienty nebo jejich blízkými. Zdravotníci pak mohou v případě potřeby nabídnout pacientům další cílenou pomoc.
„Například rehabilitaci, kognitivní trénink, nutriční intervenci či psychologickou podporu,“ upřesnila všeobecná sestra post-ICU ambulance Kateřina Mašláňová.