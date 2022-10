Firma podala žalobu na Zlínský kraj, pozemek pro nemocnici chce zpátky

Parcela na okraji Zlína v blízkosti nákupního centra a sídliště v Malenovicích, která dříve patřila firmě Unimex Group, má necelých tisíc metrů čtverečních. Leží uprostřed plochy o rozloze asi 140 tisíc metrů čtverečních.

„Podali jsme žalobu a požadujeme vrácení pozemku, protože Zlínský kraj ho nechce využívat pro výstavbu krajské nemocnice, což byla podmínka prodeje,“ řekl MF DNES Jiří Šimáně, jemuž firma Unimex patří.

„S vedením kraje jsme opakovaně jednali, nicméně to nepřineslo žádné konkrétní výsledky. Kraj předkládal návrhy, které nebyl schopen garantovat,“ doplnil.

Scelené pozemky, na kterých měla vyrůst nová nemocnice, dnes mají vyšší hodnotu a pro Zlínský kraj představují strategický prostor. Přestože tam novou nemocnici stavět nechce, v budoucnu o využití plochy uvažuje. Rozdělením by se vše zkomplikovalo.

Hejtmanství v této kauze zastupuje advokátní kancelář, která mu nedoporučila, aby se ke sporu příliš vyjadřoval. Hejtman Radim Holiš (ANO) uvedl, že kraj s firmou jednal a opakovaně hledal řešení výhodné pro obě strany. „Pak se společnost odmlčela a následně na začátku srpna podali žalobu. Zlínský kraj oprávněnost žaloby odmítá,“ sdělil Holiš.

Smlouvu s Unimex Group uzavřelo vedení kraje v květnu 2020, kdy ho ještě vedl tehdejší hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Za pozemek ve Zlíně-Malenovicích o ploše necelých 950 metrů čtverečních zaplatilo 1,5 milionu korun. Firma měla ve smlouvě jasně formulovaný požadavek na využití pozemku pro stavbu nemocnice.

„Takovou smlouvu bych nikdy nepodepsal. Byla to největší chyba předchozích představitelů kraje, protože nevyhodnotili její rizika,“ řekl už dříve Holiš. Ve vedení kraje ovšem tehdy byli také zástupci hnutí ANO.

Se stejnou podmínkou a stejnou cenou za metr čtvereční prodávali pozemky i další majitelé. Jen Unimex však požadavek zanesl do smlouvy a pojistil pokutou deset milionů korun za její nedodržení.

Kraj jedná špatně, říká Čunek

„Pokud kupující nezajistí, aby převáděná nemovitost byla využita výhradně pro sjednaný účel – v souvislosti s výstavbou nemocnice, je to považováno za podstatné a hrubé porušení této smlouvy,“ píše se ve smlouvě.

A protože se ani za rok a půl obě strany nedohodly, zda k porušení podmínek došlo, nebo ne a jak to bude se sankcí, měl by rozhodnutí vydat Okresní soud ve Zlíně. Žaloba má určit, kdo je vlastně za těchto podmínek vlastníkem pozemku. Soud ale zatím ani nestanovil lhůtu, do které má rozhodnout.

Investiční záměr, na základě kterého se nemocnice ve Zlíně-Malenovicích měla stavět, zatím zrušený nebyl. Před rokem ho zastupitelé prodloužili do roku 2040. Tím si kraj chtěl zajistit dostatečnou dobu na vyjednávání s Unimexem. Mezi tím se rozjela příprava nového centrálního pavilonu v areálu Baťovy nemocnice.

Za týden se žalobou budou zabývat krajští zastupitelé na svém jednání.

„Kraj evidentně vede jednání s firmou špatně,“ poznamenal Čunek, který je nyní opozičním zastupitelem. „Většina zastupitelů v minulém období byla přesvědčená, že nová nemocnice je správný krok. Nové vedení to vidí jinak, ale pořád neví, co budou v Baťově nemocnici stavět. V Malenovicích je úžasné rozvojové území. Skončit u soudu je každopádně špatně,“ dodal.

Za téměř padesát parcel zaplatil před více než dvěma lety Zlínský kraj dohromady částku 230 milionů korun. Cena za metr čtvereční, kterou schválili zastupitelé, byla 1 650 korun. V lokalitě jsou nadále i pozemky, které kraj nevlastní. Například město Zlín tam drží 12 500 metrů čtverečních.