Srážek se zvěří přibývá, jedna vychází na čtyři kilometry silnic

Měla to být cesta do práce, stejná jako každý den. Jenomže skončila kousek od domu. Sedmačtyřicetiletý muž z Valašského Meziříčí boural poté, co mu před auto vyběhlo několik kusů srnčí zvěře. Udělal přesně to, co neměl – strhl volant.

„Člověk to ví, všude to opakují, jenomže narazit čelně do čehokoliv prostě nechcete,“ popsal.

Měl štěstí a nezranil se, srážce ale stejně nezabránil. Stal se tak jedním z 535 řidičů ve Zlínském kraji, kteří v období mezi loňským říjnem a březnem letošního roku kolizi se zvěří zažili.

Zároveň boural na nejrizikovějším úseku v kraji. Tím je podle aktuálních statistik silnice I/35 v katastru obce Lešná u Choryňského mokřadu. Na jednom úseku, dlouhém 129 metrů, došlo ve sledovaném období k celkem pěti srážkám se zvěří.

Paradoxně je přitom Vsetínsko nejméně problémovým ze čtyř regionů, které tvoří Zlínský kraj. Policie tady evidovala 75 takových nehod. Nejvíc jich hlásí Zlínsko (179 nehod), druhé v pořadí je Uherskohradišťsko (151) a třetí Kroměřížsko (130).

Statistiku sleduje Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu a sestavují z nich takzvaný SRNA index.

„Tento údaj vychází ze srovnání délky silnic od třetích tříd po dálnice, počtu nehod a celkové výše škody,“ vysvětlil expert na problematiku střetů se zvěří z Centra dopravního výzkumu Michal Bíl.

Odborníci přitom pracují s nehodami, které eviduje policie. Ta by měla vědět o všech, řidiči totiž mají ze zákona povinnost srážku se zvěří oznámit a vyčkat na místě do příjezdu hlídky. Aktuální čísla jsou k dispozici vždy na podzim a na jaře.

V porovnání s minulým obdobím – od dubna do září 2019 – se stalo v celé republice zhruba o tisícovku méně nehod se zvěří. I když současný výsledek zahrnuje zimní měsíce. Souvisí to s teplým počasím během zimy.

„Zvěř tak má větší potravní nabídku na svém standardním území,“ potvrdil Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty.

Zlínský kraj vybočuje

Zlínský kraj ale vybočuje. Zatímco minule tady bylo 505 nehod a jedna tak připadala na 4,2 kilometru silnic, nyní jich je o 30 více. Může to souviset s tím, že je zde zvěř dlouhodobě přemnožená.

„Řidiči by s ní měli počítat prakticky kdekoliv,“ podotkl krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

V republikovém pořadí patří Zlínskému kraji až šestá příčka, jenomže s ohledem na délku silniční sítě je tady nehod se zvěří více než jinde v zemi. V průměru vychází jedna nehoda na každý čtvrtý kilometr, zatímco v přepočtu na celou zemi je to 6,5 kilometru.

Co do výše škod, které při nehodách vzniknou, je Zlínský kraj dokonce třetí nejhorší. Na jeden kilometr silnic vychází částka 9013 korun. Jen zmíněné nehody u Lešné vyšly dohromady na 64 tisíc korun. Prvenství drží Praha, tam vychází na jeden kilometr víc než 18 tisíc škody.

Následující statistika bude ovlivněná bezpečnostními opatřeními v souvislosti s šířením koronavirové infekce. Ta zahrnovala i omezení pohybu osob, tím klesla hustota dopravy a dá se předpokládat i nižší počet kolizí se zvěří.

Na druhou stranu myslivci upozornili na to, že se v lesích pohybovalo daleko více lidí, než je obvyklé, a to zvěř plašilo.

„Byl to historicky nejvyšší počet lidských návštěvníků, včetně jejich psů. Tím docházelo k neúměrnému plašení zvěře, která při útěku může vběhnout právě pod kola automobilů,“ dodal Fischer.

A lepší to zřejmě nebude ani o prázdninách. Lidé se připravují na to, že dovolenou stráví doma, a prodejny s potřebami pro cyklisty jsou už v obležení. V lesích tak nebude o mnoho klidněji, myslivci ani správci lesů s klidným létem nepočítají.