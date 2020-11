Při nehodě v mlze se vůz přetočil přes střechu, dvě spolujezdkyně zemřely

Čtyřiasedmdesátiletý řidič vozu Škoda Octavia jel v pondělí krátce před šestou hodinou večerní po silnici I/54 ve směru od Slavkova na Strání, nehoda se stala v blízkosti křižovatky s odbočkou na obec Korytná.

„Za tmy a mlhy při průjezdu levotočivou zatáčkou z doposud přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci do travnatého příkopu, kde narazil do směrových sloupků a betonového mostku. Po nárazu do mostku se vozidlo přetočilo a poté dopadlo zpět na kola,“ popsala nehodu policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

„Při nehodě začalo hořet v motorovém prostoru automobilu. Vznikající požár byl uhašen hasicím přístrojem jedním z kolemjedoucích řidičů,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.

„Až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje hasiči prováděli resuscitaci dvou těžce zraněných. Přes veškerou snahu se hasičům ani zdravotníkům nepodařilo těžce zraněné zachránit,“ doplnil.

Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice, alkohol u něj policisté vyloučili provedením dechové zkoušky.

„Přesné okolnosti této tragické události i nadále vyšetřují jak uherskohradišťští kriminalisté, tak dopravní policisté,“ poznamenala policejní mluvčí Kyšnerová.

Smrtelná nehoda se v pondělí stala také na silnici I/50 z Uherského Hradiště do Brna v křižovatce u obce Střílky na Kroměřížsku, kde se srazila dvě auta. Jeden z řidičů na místě zemřel. Zbyli tři lidé skončili v péči záchranářů.