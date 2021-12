Opilá řidička ve tmě přehlédla majáky a zranila policisty v dodávce

12:20

Dva policisté museli se zraněními do nemocnice poté, co do jejich dodávky odstavené u silnice narazila opilá řidička. Byli uvnitř vozu a řešili předchozí střet jiného auta se zvěří.