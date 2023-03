Muž naboural přímo před lékařským domem, tamní doktoři ho běželi oživovat

Vážná nehoda v pátek dopoledne uzavřela hlavní ulici v Holešově. Třiasedmdesátiletý muž nejdříve vjel do protisměru, kde narazil do jedoucího nákladního auta a poté do čtyř zaparkovaných vozidel. Zastavil se před lékařským domem, ze kterého vyběhl lékař a několik sester, kteří mu poskytli první pomoc.