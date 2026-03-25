„Krátce před osmou hodinou večer přijalo operační centrum na lince 156 oznámení o podnapilém muži, který po návratu domů napadá svou rodinu,“ uvedl mluvčí městské policie Pavel Janík.
Na místo tak okamžitě vyrazila operativní zásahová hlídka městské policie. „Během několika minut strážníci kontaktovali čtyřiapadesátiletou ženu, která uvedla, že její manžel ohrožoval ji i její dceru nožem. Hlídka bezodkladně vstoupila do bytu a zabránila dalšímu útoku,“ popsal Janík.
Agresivního muže strážníci zpacifikovali za použití donucovacích prostředků a nasadili mu pouta. „Jak se následně ukázalo, sedmačtyřicetiletý cizinec napadl svou nevlastní dceru kopy do oblasti trupu a poté jí vyhrožoval nožem. K jeho použití naštěstí nedošlo.“
Incident se odehrál před zraky manželky i dalších dvou dětí ve věku 10 a 13 let. Strážníci muže kvůli podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování omezili na osobní svobodě a následně jej předali Policii České republiky k dalšímu vyšetřování.