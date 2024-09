Koupit, či nekoupit? V Napajedlích řeší budoucnost zámku, referendum neschválili

Zastánci referenda tvrdili, že jeho schválením zastupitelé vyslyší vůli občanů, a otevře se tak cesta k jednání o koupi kulturní památky. Představitele města však nepřesvědčila formulace otázky k referendu.

„Nemohli jsme rozhodnout jinak,“ tvrdí starosta města Robert Podlas s odkazem na to, že otázka navržená do referenda byla neurčitá, což potvrdil právník města a konstatoval to i soud. „Projekt možné koupě zámku ale mrtvý není,“ dodal zároveň starosta.

Celá záležitost je totiž složitější a pro místní lidi jde o citlivé téma. Pozdně barokní zámek s parkem v centru Napajedel vlastní soukromý majitel. Využívá jej především jako hotel a pro soukromé akce. Pro veřejnost je tak prostor areálu částečně uzavřen.

Řada zdejších obyvatel však touží po tom, aby radnice památku převzala a zpřístupnila ji veřejnosti. V Napajedlích se tak zformovala iniciativa, která chce, aby o postupu radnice v této věci mohli rozhodovat lidé. „Řada občanů si přeje, aby zastupitelé aktivně jednali o koupi,“ zdůraznila na zastupitelstvu Kristýna Petříčková, která zastupuje přípravný výbor k referendu. Jeho zastánci získali pro svou podporu přes 1 300 podpisů, což je zhruba pětina oprávněných voličů ve městě.

„Napajedelský zámek a jeho areál byly po dlouhé dekády významnou součástí života občanů. Byl trvale přístupný a byl jakýmsi kulturním a společenským centrem, zároveň propojoval více městských částí, jelikož se nachází v samém středu města,“ poukázala Petříčková.

Napajedelští celou věc prožívají o to silněji, že ve městě nedávno skončil kdysi vyhlášený chov koní v místním hřebčíně. „Chlouba Napajedel je pryč a teď už s tím neuděláme nic. Byla by škoda, kdyby se to stalo i se zámkem,“ řekla během jednání zastupitelů jedna z obyvatelek Libuše Kovářová.

Vznikla pracovní skupina, která předjednala konkrétní podmínky se zástupci současného majitele, který má sídlo v Singapuru. Zámek i s areálem je ochoten městu prodat za 133 milionů. Má to ale háček.

„Momentální nabídka je totiž na koupi celé společnosti, která zámek vlastní. To je podstatný rozdíl oproti tomu, kdybychom kupovali pouze nemovitost,“ poukázal místostarosta Vilém Skála.

Město už koupilo jižní část areálu

Na zastupitelstvu se navíc diskutovalo o tom, že společnost s ručením omezeným má nesplacené závazky přesahující devadesát milionů a převzít ji by bylo od města hospodářsky nezodpovědné. „Jako podnikatel musím říct, že bych takovou společnost nekupoval,“ poznamenal Skála. Přívrženci referenda ale argumentovali tím, že město by s majitelem mohlo dál jednat o výhodnějších podmínkách.

Radnice letos dotáhla odkup alespoň jižní části zámeckého parku, kde se nacházejí městské objekty.

„Pracujeme na přípravě projektové dokumentace k rekonstrukci divadelního sálu, loutkového sálu, sportovišť a dalších objektů. Včetně dopravního napojení, parkovacích míst a podobně,“ vyjmenoval Podlas.

Zároveň upozornil, že pracovní skupina dále jedná ohledně podmínek koupě a možností pro využití zámecké budovy se zbytkem areálu. „Naším cílem je získat co nejvíc informací, které nám dosud chybí. Teprve pak se můžeme zeptat občanů prostřednictvím referenda nebo ankety,“ zmínil starosta. Podle něj by to ale mělo být co nejdřív, aby radnice mohla pracovat i na dalších projektech.

Vedení města netají, že na účtech má momentálně přes tři sta milionů, ty jsou ale vázané na jiné projekty, jako je stavba sportovní haly nebo revitalizace ulic.

Zámky koupila i jiná města

Zámek do tohoto konceptu nezapadá. „Máme dostatek nemovitostí a není tu potřeba získat další,“ uvedl Skála. „Zároveň chápu, že lidé by chtěli mít bezpečný průchod parkem z jihu na sever. Nejlepší cestou by bylo najít společnou řeč s majitelem například i ohledně údržby parku,“ dodal s tím, že téma prodeje zámku mohou oprášit strany v dalších komunálních volbách.

Převzetí důležitých objektů řešila i další města v regionu. Například Slavičín převzal dva zámky, které postupně opravuje, aby se z nich nestaly ruiny. Třetí, v centru města, provozuje soukromník.

„Zámek v Divnici jsme získali za korunu a revitalizujeme tu park, další zámeček v Hrádku revitalizujeme postupně,“ zmínil slavičínský starosta Tomáš Chmela. „Ty budovy mají velkou historickou hodnotu, nemůžeme je nechat spadnout. Bylo to i přáním občanů,“ dodal.

Jsou i další příklady. Třeba Holešov koupil před necelými dvaceti lety zámek, který s pomocí stamilionů z dotací proměnil v kulturní centrum a muzeum.

Ne vždy se ale takový projekt podaří dotáhnout do konce. V Bystřici pod Hostýnem radnice odkoupila bývalý hotel na náměstí, aby v něm nebydleli nepřizpůsobiví občané. Místo původně zvažované rekonstrukce teď ale současné vedení města plánuje, že jej prodá soukromníkovi.