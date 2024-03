Stát by měl podpořit napajedelský hřebčín, řekli poslanci. Závazné to však není

12:48

Ministerstvo zemědělství by mělo zahájit jednání s majiteli hřebčína v Napajedlích na Zlínsku o tom, aby v areálu zachovali chov anglického plnokrevníka. Na dalším provozu hřebčína by se mohl přímo podílet stát, nebo by mohl být alespoň garantem chovu, vyplynulo to z úterního jednání petičního výboru poslanecké sněmovny.