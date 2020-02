Parkoviště pod náměstím ve Zlíně bude menší, firmy na něj nepřispějí

Plány na přestavbu centrálního zlínského náměstí Míru se mění. Původně město počítalo s tím, že se dohodne s některými soukromými firmami na společné výstavbě a pak případném provozování velkého podzemního parkoviště, jež má vzniknout pod plochou náměstí. Zástupci radnice jednali se dvěma společnostmi, k dohodě ale nedošlo.

„Variant bylo více. Šlo o možnosti, že by firmy na parkoviště finančně přispěly, podílely se na jeho provozu, nebo že by měly určitý počet míst ve svém vlastnictví. Bohužel od jednání odstoupily,“ řekl primátor Jiří Korec. Podle něho šlo o dvě zlínské společnosti, které nechtěl jmenovat.

Město tak bude muset parkoviště postavit z vlastních peněz, a proto uvažuje o tom, že by bylo menší. Když loni na jaře představilo vítěznou studii, byla řeč o zhruba 300 místech pro auta, dnes se mluví o polovině.

Brněnské studio P. P. Architects, jež se svým návrhem zvítězilo v architektonické soutěži, by teď mělo zpracovávat varianty s větším a menším počtem stání tak, aby se muselo překládat co nejméně inženýrských sítí a bylo to levnější.

„Budeme muset vyřešit rentabilitu parkovacího místa. Půjde o to, jak moc se nám podaří vyhnout drahým přeložkám inženýrských sítí. Důvod je ekonomický. Město teď bude muset dát ze svého o něco více peněz,“ řekl Korec.

„Pro město není příliš reálné, že by do parkoviště vložilo 250 milionů korun. Proto bude muset své plány nějak redukovat,“ podotkl vedoucí oddělení prostorového plánování magistrátu Ivo Tuček. „Nechceme ale od parkovacích míst upustit úplně, taková příležitost tady nebude možná dalších třicet let,“ doplnil.

Podle Korce by mělo být pod náměstím minimálně 150 míst, což je dvojnásobný počet těch, které v rámci obnovy náměstí zmizí. Parkovat se nebude v Bartošově ulice pod radnicí, kde vznikne pěší zóna, a pod kostelem, kde by mohl být parčík.

„O počtu parkovacích míst pod náměstím se rozhodneme podle toho, jestli jedno bude stát půl milionu, milion, nebo dva. Pak vybranou variant posuneme do projektové fáze,“ nastínil Korec.

Začátek prací odhaduje primátor na konec roku 2022

Náměstí je poměrně hustě zasíťované, zejména po obvodu, a přeložky například teplovodního potrubí jsou nákladné. Lze tedy očekávat, že parkoviště, do něhož se má zajíždět z přilehlé třídy Tomáše Bati, bude spíše v jeho středu.

Podle Korce budou náklady na parkoviště minimálně 100 milionů, které bude muset město zaplatit z vlastních, případně dotačních zdrojů. Celková oprava by se měla vejít do 200 milionů.

„Jakýkoli počet parkovacích míst pod náměstím bude dobrý. Čím více jich bude pod zemí, tím lépe,“ řekl opoziční zastupitel Ivo Mitáček z uskupení Rozhýbejme Zlín.

Do půl roku má být hotové doplnění studie, ve druhé polovině letošního roku by se mělo začít pracovat na projektu. Připravit ho má studio P. P. Architects.

„Projektovou kancelář vybereme v jednacím řízení bez uveřejnění, což znamená, že nejdříve oslovíme firmu, která vyhrála soutěž. Pokud se nedohodneme, oslovíme druhou v pořadí,“ přiblížil Tuček.

Korec mluví o zahájení úprav náměstí na konci roku 2022, kdy město bude slavit 700 let od první historické zmínky.

Náměstí není v ideálním stavu už delší dobu. Pokrývá ho nekvalitní dlažba, jeho centrem je pítko, kolem nějž se často scházejí bezdomovci, a celkově nepůsobí příliš vzhledně.

Podle návrhu P. P. Architects se náměstí v první etapě předláždí a pod ním vznikne zmíněné parkoviště. V jižní části má být pódium s „kolonádou“, změní se zeleň, mobiliář.

„Snažíme se prostor pro veřejnost polidštit. Naším záměrem také je vybudovat pomyslnou frontu, která uzavře náměstí před rušnou třídou Tomáše Bati,“ zmínil před časem spoluautor studie architekt-krajinář Marek Holán.

Ve druhé etapě by měla na ploše sousedního parku s kašnou vyrůst čtyřpatrová budova, v níž by mohly být restaurace, kavárny, byty i kanceláře. Kdy a zda vůbec na tuto část skutečně dojde, je však otázkou.

„To je vize. Budu dbát na to, aby první etapa byla důsledná a počítalo se s tím, že tady bude moci zůstat několik let. V průběhu 10 let se třeba nemusí náměstí zastavět. Bude to záležet na finančních možnostech města a politické garnituře, která ho bude řídit,“ dodal Korec.