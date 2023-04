Stovky podpisů nestačí. Stromy půjdou k zemi, rozhodli radní ve Zlíně

Stromy chce město pokácet kvůli plánované přestavbě centrálního městského prostoru, protože pod náměstím má vzniknout parkoviště.

To se nelíbí části obyvatel, kteří požadují jejich zachování, což sepsali s několika dalšími požadavky do petice. Dosud ji podepsalo kolem 800 lidí. Loni v listopadu ji poslali primátorovi Jiřímu Korcovi, který v dopise důvody odpůrců kácení odmítl s tím, že se celkově více stromů vysadí, než pokácí.

Autoři petice však letos v březnu vznesli požadavek, aby ji projednala městská rada a zastupitelstvo. Radní ji měli na stole tento týden, zastupitelé ji dostanou 11. května. „Řeší se, že se pokácí čtyři stromy, ale neřeší se, že se tam vysází dvojnásobek stromů, než se celkově vykácí. Navíc se připomínkuje projekt, který ještě není finální,“ reagoval primátor Jiří Korec (ANO).

Celkem má jít k zemi 47 kusů zeleně a vysází se 74 nových. „Jde jim o bezhlavou záchranu čtyř stromů bez jakýchkoli souvislostí. Nemyslím si, že bychom na nějaké schůzce našli společné řešení. Projednáme petici, tak jak má být projednána, a budu to považovat za uzavřené,“ doplnil Korec.

Rada petici pouze formálně vzala na vědomí s tím, že na ni má jednotný odmítavý názor. A poslala ji do zastupitelstva. „Může kolem toho vzniknout diskuse, může se stát cokoliv,“ poznamenal Korec.

Jiná varianta není, zní z vedení města

„Když dojde k realizaci podzemního parkoviště, technicky není možné, aby tam stromy zůstaly. Je to vždycky něco za něco. Asi je nám všem líto, že se pokácí stromy, ale jinou variantu to nemá,“ sdělil náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Chápu autory petice, ale kdybychom chtěli vyhovět petici a zachovat stromy, tak potom určité věci nemůžou vzniknout,“ vzkázal.

Autoři petice podle svých slov nepředpokládají, že by většina zastupitelů záměr na proměnu náměstí Míru za několik set milionů korun odmítla nebo požadovala jeho zásadní přepracování.

„Konečné rozhodnutí, jestli se bude projekt realizovat a za kolik, bude na zastupitelích. Chtěli jsme, aby věděli, že ne všichni s ním souhlasí,“ vysvětlil zástupce petičního výboru Martin Davidov. „Nedělám si iluze, že by stouplo pnutí uvnitř koalice a stran a že by se postavily proti názoru pana primátora. Jde mi o to, aby o tom zastupitelé věděli a cítili svoji zodpovědnost.“

Peticí se rada nebo zastupitelstvo může zabývat na žádost občana, pokud ji podepíše půl procenta obyvatel města, což je v případě Zlína necelých 400 lidí. Počet podpisů byl více než dvojnásobný. „Vzhledem k počtu podpisů chtějí, aby to prošlo orgány města, na což mají nárok. Nesmiřují se s mou odpovědí,“ konstatoval Korec.

Autoři také zkoušeli oslovit opoziční zastupitele z hnutí Zlín 21 s tím, že by petici na jednání předložili. Nepochodili. „Jejich resumé bylo, že nejlepší bude, když s tím na zastupitelstvo půjdeme sami,“ popsal Davidov. „Považujeme toto řešení za nejúčinnější. Pokud by byla možnost vyhnout se kácení vzrostlých stromů na náměstí Míru, samozřejmě bychom to přivítali,“ uvedl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Stromy musejí pryč, má jasno architekt

„Vítám novou investici, o náměstí se hovoří mnoho let. Z úcty k petentům by město mohlo stromy přesadit jinam, ať to stojí cokoliv, pokud je to možné,“ navrhl opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD). Podle Korce ale lípy uprostřed náměstí nejsou v ideálním stavu, a proto se nedají zachránit přesazením.

I kdyby zastupitelé petici nepodpořili, pro aktivisty to nebude znamenat úplný konec snah o záchranu stromů. „Stromy pořád stojí a bagry je neryjí,“ řekl Davidov s tím, že nechce prozrazovat, jaké možnosti odpůrci kácení chtějí využít.

„Bylo by super, kdyby se objevila jiná iniciativa, která by do toho šla. Zdá se ale, že to ani občanům moc nevadí,“ uvažuje Davidov.

V rámci Dne země chtějí aktivisté tuto sobotu od 17 hodin pod stromy uprostřed náměstí diskutovat o daném problému s odborníky.

Podle návrhu, který vzešel z architektonické soutěže, se v první etapě záměru počítá s předlážděním náměstí, parkovištěm, pódiem s kolonádou, změnou zeleně, instalací laviček a kašnou. Druhá etapa obnáší zastavění sousedního parku.

Pavel Pekár z brněnského studia P. P. Architects, jež je autorem vítězného návrhu, argumentuje stejně jako radnice. „Když děláte podzemní parkoviště, tak musíte stromy, i kdyby byly sebekrásnější, dát pryč,“ zdůraznil Pekár.

Město chce vybudovat podzemní parkoviště, protože při proměně náměstí i přilehlých Rašínovy a Bartošovy ulice a nedalekého prostoru pod kostelem řada míst na stání pro auta zmizí.

Odpůrci v petici také kritizují, že navržené pódium na kraji náměstí je malé a nebude sem možné přivážet náklady velkých objemů na pořádání větších akcí. Radnice i tyto námitky odmítla.