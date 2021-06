Na využití chráněné budovy v sousedství vypíše zlínská radnice soutěž

Budova je pátým rokem uzavřená, protože je v havarijním stavu. Výsledky soutěže by měly být do konce roku.



„Máme navrženou porotu a dáváme dohromady soutěžní podmínky a podklady. Vypsání soutěže o prázdninách je reálné,“ uvedl vedoucí oddělení prostorového plánování radnice Ivo Tuček.



V objektu dříve byly kanceláře magistrátu a v přízemí občerstvení. V budoucnu tam má opět sídlit především administrativa, na terase by mohla vzniknout kavárna s výhledem na náměstí Míru.

„Terasa, která teď není kvůli nevyhovujícímu statickému stavu přístupná, by tam musela zůstat, protože budova se nedá jednoduše nadstavovat. Prověříme, jestli tam bude moci být kavárna. Považuji to za pěkný nápad, nikoli za požadavek,“ naznačil Tuček.



Požadavky, jež budou muset být v architektonické soutěži zohledněny, pocházejí od památkářů. Ti stojí o zachování původního sklepení a fasády, i když ta není původní. Dnes je sklepení omítnuté a podepřené dřevěnou konstrukcí, aby se nepropadlo. Skladba původní klenby je vidět na jednom místě.



Nová náplň a podoba budovy vyplynou z architektonické soutěže, jejíž záměr už prošel městskou radou. „Mohla by tam být hala služeb, kde by si občané mohli vyřídit, co potřebují. Také potřebujeme kanceláře, kterých máme velký nedostatek. Zároveň chceme udržovat život na náměstí,“ sdělil už dříve náměstek primátora Pavel Brada.

V soutěži se mají řešit i úpravy podkroví radnice či ideový záměr na dostavbu radnice do dvorní části, kde jsou garáže. V podzemí by později mohla vzniknout parkovací stání nebo rozšířený archiv magistrátu. To vše je však výhled do budoucích let.