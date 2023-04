Chráněná budova vedle zlínské radnice půjde k zemi, nahradí ji nová

Bourat se začne až v době, kdy se na demolici naváže novou výstavbou. Nebude tedy několik let proluka, kdy by na místě nic nestálo. Nedojde k tomu však zřejmě dříve než v roce 2025, záležet bude především na ekonomických možnostech města.

„Až budeme ve fázi, kdy se bude blížit vydání stavebního povolení, tak si řekneme, na co vlastně máme. Pak to začneme realizovat,“ podotkl primátor Jiří Korec.

Zlín plánuje také proměnu sousedního náměstí Míru, takže se nabízí, že by se obě akce mohly provázat. „Dává to logický smysl. Druhá věc je, na co budeme mít po ekonomické stránce,“ zmínil Korec.

„Není to tak obrovská akce jako náměstí Míru. Budeme mít vůli to udělat, protože nás to pálí. Jde o havarijní stav, který by se měl řešit,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Nejdříve bude ale nutné současnou budovu zbourat, k čemuž město také potřebuje povolení. „Abychom mohli stavět, musíme nejdříve bourat. Vybrali jsme nejvhodnější nabídku na projektové práce na bourání,“ sdělil Korec.

Uspěl architektonický tým Apropos Architects, který je také autorem vítězného návrhu na novou budovu č. p. 10. „Je jenom dobře, že to bude od jednoho autora,“ podotkl Korec.

Současný objekt vznikl v roce 1924 podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury, základy budovy však sahají až do 16. století. V nové budově bude v podzemí archiv, v přízemí vstupní hala či kavárna, v patrech kanceláře a zasedací místnosti.

Takto má vypadat první etapa, druhá by spočívala v přístavbě další budovy s prosklenou fasádou ve dvoře radnice či náhradě nedaleké budovy č. p. 15 v Bartošově ulici.