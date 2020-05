Muž našel v lesích Hostýnských vrchů desítky zlatých mincí, předal je muzeu

Do sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně předal nálezce dopoledne soubor 74 dukátů z druhé poloviny 16. století a první poloviny 17. století. Poklad se mu podařilo náhodně objevit minulý týden.

„Soubor mincí původně uložených v nádobě se našel těsně pod povrchem země. Poctivý nálezce patří k okruhu muzejních spolupracovníků, kteří už opakovaně rozšířili archeologické sbírky muzea o cenné nálezy,“ uvedla pracovnice muzea Silvie Lečíková.

Archeologové ze zlínského muzea a z Ústavu archeologické památkové péče Brno na místě okamžitě zahájili zjišťovací archeologický výzkum, kterým chtějí ověřit a zdokumentovat okolnosti nálezu, případně dohledat další mince. A to se jim už i podařilo.

„Podařilo se najít ještě další tři mince a část běžného džbánku s vnitřní glazurou a ouškem. Byl uložený velice mělce, asi do deseti centimetrů pod povrchem. Zřejmě byl u nějakého bodu, objektu, aby byl zjistitelný. Dnes je tu svah, trochu se tu terén deformoval. Je vidět, že džbán už je rozbitý dlouho,“ sdělila iDNES.cz archeoložka muzea Jana Langová.

O původu pokladu lze podle ní v tuto chvíli jen spekulovat, více může napovědět další ohledání lokality. Může jít jak o majetek ukrytý někdy během třicetileté války do bezpečí někým místním, tak o kořist některého z vojáků, pro niž se už nevrátil.

„V každém případě jde o nález nevyčíslitelné hodnoty, ve Zlínském kraji jeden z nejcennějších za několik poslední dekád. Určitě plánujeme tomuto pokladu věnovat výstavu. Nic takového ve sbírkách dosud nemáme. Nález je unikátní i v tom, že jsou to všechno zlaté mince,“ zdůraznila Langová.

Nejmladší z mincí, zobrazující císaře Ferdinanda II. Habsburského, spadají do 20. let 17. století, tedy do období počátků třicetileté války. Soubor dále obsahuje také ražby z prostředí Osmanské říše.

Poklad nyní čeká odborné očištění a podrobný výzkum. Poctivému nálezci by mělo připadnout nálezné.

„Budeme to iniciovat. Archeologický ústav bude rozhodovat o historické ceně nálezu, od ní se nálezné odvíjí,“ poznamenala archeoložka.