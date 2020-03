První nákaza koronavirem je i ve Zlínském kraji, oznámil hejtman Čunek

Dvaačtyřicetiletá žena se vrátila z Itálie v sobotu. Pobývala se skupinou lidí v lyžařské oblasti Trentino. Podle Čunka má v současnosti jen velmi slabé příznaky nemoci.

„Žádná mimořádná opatření kraj neplánuje, je to záležitost hygieny,“ uvedl hejtman Čunek.

Po jarních prázdninách, které ve Zlínském kraji skončily o víkendu, přibylo v regionu lidí, kterým zdravotníci dělali test na nový typ koronaviru. Hygienici evidovali v pondělí dopoledne 103 odebraných vzorků, v neděli odpoledne jich bylo 73.

Negativních bylo dopoledne 64 vzorků, na zbytek výsledků se čekalo. V karanténě bylo ve Zlínském kraji 16 lidí, stejně jako v neděli.

Ve Zlíně na pondělí kvůli předběžné opatrnosti vyhlásily všechny základní školy zřizované magistrátem ředitelské volno.

Krok souvisí s nařízením, že žáci, studenti, pedagogové a další zaměstnanci škol ve Zlínském kraji, kteří byli o jarních prázdninách v některé ze zemí, v nichž se šíří onemocnění COVID-19, mají zůstat v domácí karanténě.

V největší míře se to týká návratů z lyžařských zájezdů do Itálie. Nebylo přitom jisté, že se ke všem dostala tato informace před pondělním odchodem do škol.

„Školy využily pondělní ředitelské volno nejen k prověření počtu žáků a zaměstnanců, kterých se karanténa týká, ale přijaly také řadu dalších opatření. Dezinfikovaly se prostory, učivo žákům bude zveřejněno prostřednictvím informačního systému školy,“ uvedl mluvčí radnice Tomáš Melzer.

V domácí karanténě příštích 14 dní zůstane 193 žáků a 28 zaměstnanců školských zařízení zřizovaných Zlínem. U základních škol jde o 172 dětí a 23 učitelů, u mateřských škol o 21 dětí a 5 učitelů. Od úterý už budou všechny školy opět otevřeny.

„Omezeny jsou akce mimo školu. Zrušeny jsou také kroužky, doučování dětí, zamezuje se vstupu cizích osob do škol. V případě onemocnění dítěte v průběhu vyučování budou ihned předávány informace rodičům,“ doplnil mluvčí města.