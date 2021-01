Muzeum virtuálně ukáže věnování a poznámky z knih Čipery či Zikmunda

Unikátní možnost nahlédnout do starých publikací, které vlastnily známé osobnosti regionu, nabízí knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V rámci databáze Provenio zájemci nejen zjistí, co významní lidé četli, ale také jaké si do knih dělali poznámky a jak si své publikace označovali.