Odškodnění za výbuchy ve Vrběticích dostalo osm tisíc lidí, část stát zamítl

Jednorázovou částku má dostat 8 580 lidí a dohromady jde zhruba o 291 milionů korun. Žádost je možné podat až do konce června. „Dosud jsme odeslali odškodnění v celkové výši 279 052 280 korun. Kladně bylo vyřízeno

8 280 žádostí,“ upřesnila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Speciální zákon, který odškodnění umožňuje, začal platit letos. Část žádostí ministerští úředníci zamítli. Podle zákona totiž nárok na finanční částku nemají lidé, kteří v obci žili mezi říjnem 2014, kdy se ozvala první mohutná exploze a říjnem 2020, kdy policie ukončila záchranné práce, ale neměli tam trvalé bydliště nebo ho měli na radnici. Ti mají žádost na ministerstvo vnitra podat, pak dostanou zamítnutí a mohou se obrátit na soud.

Podle některých senátorů za STAN je tato podmínka nespravedlivá a obrátili se na Ústavní soud. Ten ale podle mluvčí ministerstva vnitra zatím nerozhodl.

„Jsou tady lidé, kteří třeba mají doklad o tom, že platili nájem už před výbuchy, a my víme, že tady bydleli. Jenom si trvalé bydliště přepsali až o několik let později,“ upozornil starosta Slavičína Tomáš Chmela. „Jsou to jednotky případů, ale těžko říct, jestli budou chtít vydávat peníze na advokáta.“ Zamítnutých žádostí je aktuálně 64.

„Většina obyvatel už žádosti podala a také dostala peníze. Ale další tady v danou dobu neměli trvalý pobyt a ti se ptají, jak mají postupovat,“ uvedl starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák. „Nemohu mluvit za ně, ale myslím si, že se odškodnění budou domáhat soudní cestou,“ poznamenal.

Potvrzení o pobytu od obce nestačí

I v Haluzicích se kvůli tomu na radnici obrátilo několik žadatelů. „Pokud jsme si byli stoprocentně jistí, že v té době tady bydleli, tak jsme jim vystavili potvrzení. Ale to stačit nebude. Stejně se budou muset obrátit na soud, což bude stát peníze,“ poukázal starosta Haluzic František Marecký. „Nevím, jestli takto budou postupovat,“ dodal.

Peníze dostaly i samotné obce, a to podle vzdálenosti od rizikového perimetru a také podle rozpočtového určení daní. Vlachovicím přišlo 116 milionů korun, Slavičínu 104 miliony, Lipová a Bohuslavice nad Vláří mají shodně 36 milionů a Haluzice téměř 16 milionů.

„Část použijeme ještě letos, ale celou sumu rozhodně neproinvestujeme,“ naznačil Hověžák.

„Momentálně stavíme sítě pro stavební lokalitu, pokračujeme v úpravách multifunkčního domu, děláme další sítě nebo část cyklostezky. A chystáme třeba rekonstrukci hasičské zbrojnice. Na to všechno bychom odškodnění použili,“ přiblížil.

Peníze půjdou záchranářům i na opravu cesty

Kraj má k dispozici 59 milionů korun. Podle náměstka pro ekonomiku Davida Vychytila půjde 15 milionů z této částky kanceláři hejtmana, která měla na starosti krizové řízení.

Dalších 35 milionů bude potřeba na dofinancování opravy poškozené silnice,

4 miliony dostane záchranná služba a zdravotníci, kteří dlouhodobě drželi služby v areálu. Zbývajících 5 milionů hejtmanství ponechá jako rezervu.

Na další roky si část financí chce rezervovat i obec Lipová. Předběžně finance pomohou rozšíření komunikace k rodinným domům, na chodníky, opravy lesních cest, které rozjezdila těžká technika, na revitalizaci vodní nádrže.

„Zdá se to vysoká částka, ale při dnešních cenách stavebních prací to není zas tak moc,“ upozornil starosta Miloslav Svárovský. „Něco si určitě chceme nechat na další projekty v obci, můžeme je použít na dofinancování některých dotačních akcí,“ zmínil.

Už teď peníze pomáhají v Haluzicích při rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Letos chtějí z 16 milionů použít asi tři miliony. Zbytek si ponechají v bance a připraví další projekty. „Třeba na silnice, na vodovod, kanalizace nebo chodníky,“ vyjmenoval Marecký.

Ve Slavičíně chtějí za 80 milionů zavést inženýrské sítě k plánované lokalitě rodinného bydlení nebo zrenovovat tři bytové jednotky. Podobně jako jiné obce ale bojují v současné době s nedostatkem projektantů, stavebních firem i stavebního materiálu.