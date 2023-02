Policie odložila případ vraždy ženy na zlínském úřadě, pachatel zemřel

„Vyšetřovatel případ odložil z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť pachatel zemřel,“ informovala ve středu krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Útočník se do mrakodrapu dostal 28. července ráno a zamířil do 14. patra, kde pracovala jeho bývalá partnerka. Vtrhl do kanceláře, zastřelil ženu a poté střelil sám sebe. Zatímco mladá úřednice zemřela na místě, pachatele převezli s těžkým zraněním do nemocnice.

„Podezřelý muž nebyl oprávněným držitelem zbraně, ke střelbě použil zbraň registrovanou na jinou osobu,“ uvedla už dříve mluvčí.

Střelec utrpěl těžká zranění hlavy a mozku a podstoupil operaci. Po celou dobu byl v ohrožení života. Podle dostupných informací nebyl ve stavu, kdy by jej policie mohla vyslechnout. V polovině srpna pak zemřel, ale policejní vyšetřování nadále pokračovalo. Až do letošního února.

„Prokázalo se, že pachatelem byl muž, který se pokusil spáchat sebevraždu a později na následky zranění v nemocnici zemřel,“ shrnula Kyšnerová.

Případ otřásl nejen zaměstnanci krajského úřadu, kterým úřad zajistil psychologickou pomoc, ale i širokou veřejností. „Je to obrovská lidská tragédie,“ prohlásil tehdy hejtman Radim Holiš s tím, že případ neměl nic společného s fungováním úřadu.

Několik dní po tragédii vedení kraje rozhodlo o zpřísnění opatření při pohybu v sídle úřadu. Do jednotlivých pater už se dostanou lidé pouze se zaměstnaneckou kartou a zvýšil se i počet pracovníků ostrahy.

Zároveň se objevila informace o tom, že krajský úřad pozval do Baťova mrakodrapu odborníka, aby vyčistil sídlo hejtmanství od negativní energie a jeho prostory byly „energeticky nezatížené“.