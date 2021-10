Do jezírka s výstavními rybami někdo nalil naftu, obec Modrá posílí ochranu

Zatím neznámý pachatel se do expozice vloupal a nalil naftu do jezera s podvodním tunelem. Zvláště chráněné druhy ryb a živočichů naštěstí útok přežily. Naftová skvrna zabrala na hladině 100 metrů čtverečních a nebýt včasného zásahu hasičů, škody mohly být nedozírné.

Případem se zabývá vodoprávní úřad v Uherském Hradišti, policie a Česká inspekce životního prostředí.

„Je nám jasné, že když se někdo bude chtít do expozice vloupat, tak se do ní nejspíš i dostane, ale reagovat musíme,“ uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík. K chystaným opatřením ale z taktických důvodů nechtěl být konkrétnější.

Živá voda se nestala terčem vandalů poprvé. „Před osmi lety se někdo pokusil železným kladivem rozbít skleněný podvodní tunel. Dodnes je pachatel neznámý,“ podotkl Kovářík.

Kontaminovanou vodu objevila obsluha při příchodu na ranní směnu. Za pomoci plovoucího sorbentu a norných stěn skvrnu likvidovaly desítky hasičů z Uherského Hradiště, Zlína a Buchlovic. Záchranná akce jim zabrala několik hodin, areál zůstal celý den uzavřen.

„Na místě byl i policejní psovod, kriminalisté si odvezli veškeré stopy včetně záznamů ze všech bezpečnostních kamer,“ řekl vedoucí areálu Jiří Kroča. Průběžné odstraňování mikrofilmu z hladiny pokračovalo i v sobotu.

„To jsme už měli otevřeno. Dokončovací práce probíhaly za plného provozu, návštěvníci si ničeho nevšimli,“ poznamenal vedoucí.

Policie, vodoprávní úřad ani Česká inspekce životního prostředí případ nekomentují. „Vyšetřování pokračuje, na vyhodnocení stop včetně záznamů z kamer je ještě brzy,“ komentoval stručně mluvčí krajské policie Petr Jaroš.

Živá voda je v majetku obce Modrá a společně se zlínskou ZOO v Lešné a skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm patří k největším turistickým lákadlům ve Zlínském kraji. Mezi taháky expozice patří podvodní tunel, k vidění jsou z něj třeba jeseteři a rovněž několik vyz velkých, největších sladkovodních ryb světa.

„Provoz je velmi náročný, náklady jdou do milionů ročně. Co vyděláme na vstupném, okamžitě vracíme do areálu. Nemůžeme si dovolit výpadky v rozpočtu kvůli vandalům,“ uvedl starosta Kovářík.