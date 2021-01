Na moderní trať musí lidé dál čekat, výstavbu brzdí spor o zlínský přejezd

Jde o lokální a navíc z velké části administrativní problém, přitom výrazně komplikuje přípravy důležité modernizace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic.

Řeč je o železničním přejezdu ve zlínských Přílukách, který je nebezpečný a musí být zrušen. Stavební úřad o tom rozhodl už loni, ale jeden z tamních podnikatelů se proti tomu odvolal a kraj rozhodnutí zrušil. Úřad se celou záležitostí bude muset zabývat znovu.

Přitom jde o problém, který je třeba vyřešit, aby mohlo být vydané územní rozhodnutí na elektrifikaci a částečné zdvojkolejnění železniční trati, po níž pak budou vlaky jezdit častěji i rychleji.

„Zrušení rozhodnutí znamená další zpoždění tohoto projektu,“ zmínila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Doplnila, že stát bude dál usilovat o zrušení přejezdu, ačkoli se mu to už několik let nedaří.

„Ke zrušení přejezdu musí dojít, jelikož jeho umístění odporuje právním předpisům a je extrémně nebezpečný,“ upozornila.

Jednou z podmínek, aby se to podařilo, je nové silniční napojení tamního areálu, kde působí několik firem. Na to upozornil i krajský úřad ve svém obsáhlém rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o zrušení přejezdu.

„Poté správní orgán (stavební úřad, pozn. red.) musí nejen bezpečně zjistit, ale toto zjištění i řádně odůvodnit, zda zrušením posuzovaného železničního přejezdu nedojde k zamezení přístupu a příjezdu na pozemky (jejich části), k jejichž obsluze byl v minulosti vybudován,“ uvádí se v rozhodnutí.

Stavebnímu úřadu, který přejezd zrušil, vytkl ještě některé další věci.

„Máme za to, že jsme udělali všechno správně. Byli jsme opakovaně na místě, jednali se všemi účastníky. Překvapilo mě, jak kraj rozhodl,“ reagoval vedoucí stavebního úřadu Petr Skácel.

„Vyhodnotíme si to s právníkem a předpokládáme, že řízení povedeme znovu a budeme se ho snažit odůvodnit ještě lépe,“ doplnil.

Podnikatel se s městem dohaduje o pozemcích

Správa železnic navrhla firmám v Přílukách, jichž se dotkne zrušení přejezdu, že bude příjezd do tamního areálu po stávající Broučkově ulici, na níž by se udělal záliv pro kamiony a vybudoval by se z ní nový silniční vjezd do areálu. Toto řešení sice není podchyceno smluvně, ale tamní podnikatelé s ním souhlasí.

Podnikatel František Buchta, který se proti zrušení přejezdu odvolal, ale chce od města nejdříve adekvátní náhradu za své pozemky a budovu, které by musely ustoupit novému napojení areálu. Jde o více než pět tisíc metrů čtverečních ploch, na jejichž směně se nemůže dohodnout.

„Město mi nabízí pozemky a budovy, které mají nižší hodnotu,“ tvrdí Buchta. „Připadá mi to, jako by se se mnou ani nechtěli dohodnout.“

V Přílukách vlastní firmu EurocodecCZ a přes 20 tisíc metrů čtverečních pozemků, z nichž část pronajímá. To, co mu nabízí město, odmítá. Na všechny jeho požadavky zase nechce přistoupit město.

Buchta říká, že je pro zrušení přejezdu, ale dokud se nedohodne na směnách nemovitostí, nebude s jeho zrušením souhlasit. „Chci patřičnou náhradu,“ vzkázal.

Město mu před časem poslalo návrh smlouvy s nabídnutými pozemky a budovami ke směně.

„Nabídli jsme mu, co jsme mohli, co bylo průchozí. Musíme se chovat s péčí řádného hospodáře,“ naznačil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

Podle něho Buchta požadoval výměnou za své plochy například parkoviště pod kostelem přímo v centru Zlína, čemuž město nevyhovělo. „Musí jít o relevantní cenový odhad,“ podotkl Čížek.

Buchta zase zmínil, že dostal nabídku na objekt U Náhonu nedaleko centra města nebo na zahrádky poblíž koupaliště na Bartošově čtvrti, což zase považuje s ohledem na hodnotu svých nemovitostí za neadekvátní.

Stát žádá o zrušení přejezdu opakovaně. Poprvé mu stavební úřad nevyhověl, podruhé a potřetí už ano, ale kraj po odvoláních obě rozhodnutí zrušil.

Stát může některé plochy vyvlastnit

Správa železnic alespoň může pokračovat v získávání nezbytných pozemků. S majiteli, s nimiž se už dohodla, uzavírá smlouvy o smlouvách budoucích.

„K dnešnímu dni jsou podepsány smlouvy se 72 procenty vlastníků,“ přiblížila Pistoriusová. „S prodejem nesouhlasí 34 vlastníků nemovitostí, se kterými se bude dále jednat.“

Stát může v jejich případě s ohledem na to, že jde o veřejně prospěšnou stavbu, přistoupit k vyvlastnění.

Podle plánů na modernizaci trati mají přibýt nové koleje mezi Otrokovicemi a Zlínem a celá trať až do Vizovic se má elektrifikovat. Správa železnic ještě nedávno uvažovala o zahájení v roce 2023, tento termín ale půjde obtížně stihnout. Podle původního časového harmonogramu už se mělo déle než rok pracovat.