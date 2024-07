Školní sýrové kuličky z Kroměříže porazily v prestižní soutěži i české giganty

„Je výborný, moc mi chutná,“ prohlásil student prvního ročníku Martin Dubčák, který s dalšími spolužáky sýrové kuličky během školního roku připravoval. „Je to práce tak na tři dny, nejdéle trvá lisování jogurtu,“ přiblížil výrobu student Dalibor Arm.

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž, která má za sebou více než stoletou historii a je také fakultní školou zlínské Univerzity Tomáše Bati, je v České republice jediná svého druhu, a jedinečná dokonce v celé střední Evropě. Uspěla v konkurenci 72 přihlášených výrobků od 24 tuzemských výrobců, mezi kterými nechyběly velké podniky jako například Madeta, Olma nebo Bohemilk.

Soutěž každoročně vyhlašuje Českomoravský svaz mlékárenský a hodnotí se výrobky ve třinácti kategoriích.

„Samozřejmě se nemůžeme kvalitou výrobku a balení rovnat s velkými mlékárnami. Jsme malá školní výrobna. Ale u našich sýrů rozhodovala především chuť,“ poukázal vedoucí učitel praxe Josef Mrázek.

Štěchovický nález odkazuje na historii

V rámci dvou maturitních oborů analýza potravin a technologie potravin se studenti v Kroměříži dostávají také k praktické části své budoucí profese prostřednictvím školní výrobny, která funguje už od roku 1902. Tam se učí vyrábět sýry, jogurty, tvaroh a další potraviny.

„Když byl covid a studenti nebyli ve škole, tak jsme se jim snažili vymyslet něco, co by si mohli vyrobit i doma sami. Tak jsme objevili tento sýr. Studenti si tím plnili praktické aktivity a šlo jim to. Teď jsme tento nápad oprášili,“ vysvětlil ředitel školy Michal Pospíšil.

Studenti všech ročníků se proto pustili do výroby sýru, který nazvali Štěchovický nález. To proto, že tvarem připomíná jeden historický nález v okolí školy, která sídlí v kroměřížské části Štěchovice.

Jde o měkký, čerstvý a zdravý sýr. Základem jeho výroby je zpracování mléka na jogurt, z kterého se následně nechá odkapávat syrovátka. Sýr se tvaruje do malých kuliček ochucených různým kořením. „Máme tady grilovací koření, petržel a sušený česnek,“ doplnila studentka Anna Badalová.

Je vhodné jej zalít extra panenským olivovým či řepkovým olejem, nechat odležet několik dní v chladničce pro prolnutí chutí a pak konzumovat s čerstvým pečivem.

Škola recept přizpůsobila českým podmínkám a použila dostupné koření i české mléko a pro zvýšení trvanlivosti kuličky naložila do oleje. Recept zveřejnila i na svých webových stránkách, takže si jeho poměrně jednoduchou výrobu může vyzkoušet každý. Zároveň se sýr dá během školního roku také koupit v prodejně u školy nebo na různých akcích, například při dni otevřených dveří nebo v září na Festivalu sýrů, který škola pořádá na náměstí v Kroměříži.